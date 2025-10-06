 Aller au contenu principal
L'offre pour Banamex fait plonger les actions du mineur Grupo Mexico
information fournie par Reuters 06/10/2025 à 16:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 octobre - ** Les actions du mineur mexicain Grupo Mexico

GMEXICOB.MX chutent de 18% en début de matinée après avoir lancé une offre de 9,3 milliards de dollars pour l'unité de vente au détail de Citi C.N dans le pays, Banamex

** Les analystes s'interrogent sur cette décision après que les deux parties ont abandonné un accord similaire en 2023 ** Citi dit qu'elle préfère un plan précédemment annoncé de vendre une participation de 25% au milliardaire mexicain Fernando Chico Pardo et d'introduire le reste en bourse

** "Nous ne voyons pas de synergies", écrivent les analystes de Scotiabank

** "Une telle acquisition rendra difficile pour les investisseurs de comprendre la stratégie à long terme de la société et la façon dont les décisions d'allocation de capital seront prises à l'avenir", ajoutent-ils

** L'offre fait chuter les actions de Grupo Mexico à 131,22 pesos ($7,14) pièce, entraînant l'indice boursier principal

.MXX à la baisse d'environ 2%

** "L'annonce introduit un regain d'incertitude et de risque (pour Grupo Mexico), ce qui conduit généralement à une décote plus importante", écrivent les analystes de J.P. Morgan

** L'offre de Banamex ramènera probablement la décote de Grupo Mexico à sa moyenne historique, ce qui entraînerait une baisse des actions d'environ 18 %, ajoutent-ils

** Les analystes notent qu'une guerre d'enchères pourrait avoir lieu à l'avenir

(1 $ = 18,3816 pesos mexicains)

