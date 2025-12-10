L'offre de MSC et de BlackRock pour le terminal de Hutchison à Barcelone pourrait faire grimper les prix, selon l'UE

par Foo Yun Chee

BLK.N et de MSC pour le terminal de CK Hutchison 0001.HK dans le port de Barcelone pourrait entraîner une hausse des prix ou une baisse de la qualité des services de terminaux à conteneurs, ont averti mercredi les régulateurs de la concurrence de l'UE, qui ont ouvert une enquête à grande échelle.

La décision de l'UE pourrait obliger les deux entreprises à faire des concessions pour répondre aux préoccupations des régulateurs.

Dans le cadre de cet accord, Terminal Investment Limited Holding (TiL), une unité de la société suisse MSC Mediterranean Shipping Company, et BlackRock acquerront le contrôle conjoint du terminal de Hutchison dans le port de Barcelone.

Ce port est la principale porte d'entrée en eau profonde pour les marchandises à destination et en provenance de Barcelone et de son arrière-pays, et il assure également la liaison avec le trafic à destination et en provenance de l'Europe du Sud.

La Commission européenne, qui veille à l'application des règles de concurrence dans l'UE, a averti que l'entité fusionnée pourrait bloquer les compagnies de transport maritime de ligne par conteneurs concurrentes, MSC bénéficiant d'un traitement préférentiel. L'exécutif européen décidera d'ici au 30 avril s'il autorise l'opération. Reuters a été le premier à signaler que l'autorité européenne chargée de faire respecter la législation sur la concurrence allait ouvrir une enquête.

L'examen minutieux de l'accord espagnol pourrait indiquer comment les régulateurs de l'UE pourraient examiner la partie européenne d'une offre plus large de BlackRock et MSC pour les actifs portuaires mondiaux de CK Hutchison, qui n'a pas encore été finalisée.