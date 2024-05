L’OCCITANE en Provence et CARBIOS présentent un flacon en PET issu du recyclage enzymatique, fruit d’une filière européenne d’économie circulaire

CARBIOS, (Euronext Growth Paris : ALCRB), pionnière dans le développement et l'industrialisation de technologies biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles, et L’OCCITANE en Provence, une marque internationale de cosmétiques à base d’ingrédients naturels et biologiques, partenaire de longue date de CARBIOS, présentent un flacon d’huile de douche de la gamme Amande en PET transparent issu entièrement du recyclage enzymatique. En collaboration avec le transformateur Pinard Beauty Pack, ce flacon est la concrétisation d’une volonté commune de construire une filière européenne performante pour accélérer la transition vers une économie circulaire des plastiques et répondre aux engagements des marques pour des solutions d’emballages plus respectueuses de l’environnement. Le flacon sera présenté au Stand D02 de CARBIOS à l’Edition Spéciale by LuxePack, le salon dédié aux emballages premium durables, qui se tiendra les 4 et 5 Juin 2024 au Carreau du Temple à Paris.