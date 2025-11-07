 Aller au contenu principal
L'Italien Intesa élargit son offre d'investissement numérique en Belgique et au Luxembourg
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 14:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La plus grande banque italienne, Intesa Sanpaolo ISP.MI , a déclaré vendredi que sa banque privée Fideuram lançait une offre d'investissement numérique en partenariat avec BlackRock BLK.N en Belgique et au Luxembourg.

Intesa s'est associé à BlackRock en 2024 pour élargir l'offre de Fideuram Direct, le service de gestion de patrimoine numérique qu'il avait lancé deux ans plus tôt.

Fideuram Direct a atteint 81 000 clients et 3,3 milliards d'euros (3,85 milliards de dollars) d'actifs sous gestion, a déclaré Intesa.

Grâce à une application pour téléphone mobile, Fideuram Direct offre des options d'investissement telles que des fonds négociés en bourse (ETF) de iShares de BlackRock, le principal fournisseur d'ETF en Europe.

Intesa prévoit d'étendre le service numérique pour y intégrer l'assistance de conseillers que les clients pourront contacter à distance.

"Cette initiative renforce la présence de la division Private Banking sur les marchés belge et luxembourgeois, où elle opère déjà par l'intermédiaire d'Intesa Sanpaolo Wealth Management", a déclaré la banque.

Intesa a déclaré qu'en Belgique, plus de 80 % des personnes accèdent aux services bancaires via des applications au moins une fois par mois, et que 26 % d'entre elles déclarent utiliser davantage les canaux numériques par rapport à l'année précédente.

L'enquête People and Money Survey 2025 de BlackRock a montré que le marché des ETF en Belgique avait augmenté de 43 % depuis 2022, a déclaré Intesa, ajoutant qu'au Luxembourg, un centre financier, la base de clients était particulièrement encline à utiliser des plates-formes numériques avancées.

(1 $ = 0,8575 euro)

Valeurs associées

BLACKROCK
1 063,170 USD NYSE -0,60%
INTESA SANPAOLO
5,566 EUR MIL -0,18%
