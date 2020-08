Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Italie face à une forte hausse du nombre de migrants - ministre Reuters • 15/08/2020 à 18:55









ROME, 15 août (Reuters) - Le nombre de migrants débarquant sur les côtes italiennes a plus que doublé en l'espace d'un an, la crise économique qui frappe la Tunisie ayant exacerbé la situation, a dit samedi la ministre italienne de l'intérieur Luciana Lamorgese. Plus de 21.000 migrants sont arrivés en Italie entre août 2019 et fin juillet , soit une hausse de 148% au cours de douze mois, a souligné la ministre. En douze mois, un peu plus de 5.000 personnes ont été secourues, principalement par des navires exploités par des ONG, selon les données du ministère. (Giulia Segreti, version française Matthieu Protard)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.