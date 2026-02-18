L'Irlande va introduire des restrictions d'âge pour l'utilisation des médias sociaux, selon RTE

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
-- La nouvelle stratégie numérique et d'intelligence artificielle doit confirmer qu'une législation est en cours pour restreindre l'accès des moins de 16 ans aux médias sociaux et qu'un outil de vérification de l'âge doit être testé, selon le radiodiffuseur RTE
-- Lien source: https://www.rte.ie/news/politics/2026/0218/1559033-ireland-politics/
-- Note: Reuters n'a pas vérifié cette histoire et ne garantit pas son exactitude
