L'Irlande ne modifie pas son volant de fonds propres pour les banques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La banque centrale irlandaise a laissé inchangé à 1,5 % le montant de capital que les banques doivent mettre de côté en guise de protection supplémentaire contre les crises futures - le volant de capital contracyclique (CCyB) - lors d'une révision semestrielle lundi.

Le montant des fonds propres de base que les grandes banques situées en Irlande doivent détenir en vertu d'une deuxième mesure macroprudentielle - le volant pour les autres institutions d'importance systémique (O-SII) - est resté inchangé pour cinq des six institutions identifiées comme étant d'importance systémique.

La Banque centrale a ajusté le taux du volant pour Bank of America BAC.N Europe dans le cadre d'un affinement du cadre global du volant O-SII, mais a déclaré que l'ajustement ne reflétait pas un changement substantiel dans son empreinte systémique sous-jacente.