L'Irak réduit sa production face au blocage du détroit d'Ormuz
information fournie par Zonebourse 03/03/2026 à 20:59
Les baisses concernent notamment le champ de Rumaila, avec 700.000 barils par jour en moins, West Qurna 2 avec 460.000 barils et Maysan avec 325.000 barils. En janvier, l'Irak produisait environ 4 millions de barils par jour. Le ministère du Pétrole a indiqué que l'arrêt des exportations n'affectait pas les raffineries, dont la capacité atteint environ 1,1 million de barils par jour, mais les capacités de stockage dans les ports du sud ont atteint des niveaux critiques.
La fermeture du détroit, par lequel transite environ 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole et en gaz naturel liquéfié, intervient dans un contexte de conflit impliquant les États-Unis, Israël et l'Iran. La Chine et l'Inde représentent près des deux tiers des exportations irakiennes, qui atteignaient en moyenne 3,33 millions de barils par jour en 2025, tandis qu'environ 560.000 barils par jour sont destinés à l'Europe.
