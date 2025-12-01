L'investisseur "Big Short" Burry s'attaque à Tesla après avoir critiqué les valorisations de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Shashwat Chauhan

Michael Burry, l'investisseur de "The Big Short", s'en est pris au constructeur d'automobiles électriques Tesla TSLA.O dans un billet de blog, affirmant que la société dirigée par Elon Musk est "ridiculement surévaluée", quelques jours après avoir exprimé ses inquiétudes quant à l'essor actuel de l'IA.

Michael Burry estime que Tesla dilue ses actionnaires d'environ 3,6 % par an en l'absence de rachats, et que la rémunération record d'Elon Musk poursuivra cette dilution.

"La capitalisation boursière de Tesla est ridiculement surévaluée aujourd'hui et l'est depuis longtemps", a écrit Michael Burry dans sa lettre d'information Substack "Cassandra Unchained" dimanche.

Le plan de rémunération pourrait permettre au directeur général de Tesla d'obtenir jusqu'à 1 000 milliards de dollars en actions au cours de la prochaine décennie, à condition qu'Elon Musk, qui est déjà l'homme le plus riche du monde, veille à ce que l'entreprise atteigne une série d'objectifs.

L'action Tesla s'échangeait à 209 fois ses bénéfices prévisionnels à la dernière clôture, bien au-dessus de sa propre moyenne sur cinq ans, qui est de 94. Le S&P 500 .SPX , quant à lui, se négocie à environ 22 fois ses bénéfices prévisionnels, selon les données compilées par LSEG.

Tesla n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Le point de vue baissier sur Tesla n'est pas le premier de Burry. Scion Asset Management a révélé un important pari baissier via des options sur Tesla en mai 2021 .

Il a ensuite déclaré à CNBC en octobre 2021 qu'il ne pariait plus contre la société et que sa position n'était qu'une opération.

La position courte de Burry contre les titres hypothécaires à risque pendant l'effondrement du marché immobilier a été relatée dans le livre de Michael Lewis "The Big Short" et dans son adaptation cinématographique.

Récemment, Michael Burry a intensifié ses critiques à l'encontre de poids lourds de la technologie tels que Nvidia

NVDA.O et Palantir Technologies PLTR.N , remettant en question le boom de l'infrastructure en nuage et accusant les principaux fournisseurs d'utiliser une comptabilité agressive pour gonfler les bénéfices tirés de leurs investissements massifs en matériel.

Michael Burry a lancé "Cassandra Unchained" en novembre, déclarant que la lettre d'information payante avait toute son attention après qu'il eut fermé son fonds spéculatif Scion Asset Management et rendu le capital aux investisseurs.