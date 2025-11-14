L'investisseur activiste Jana Partners a pris une participation dans Alkami Technology au troisième trimestre, selon des sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Svea Herbst-Bayliss

L'investisseur activiste Jana Partners a pris une nouvelle participation dans la société américaine de technologie bancaire Alkami Technology ALKT.O au cours du troisième trimestre, ont déclaré à Reuters trois personnes au fait du dossier. En construisant cette position, le fonds spéculatif signale son intérêt pour la société et l'engagement de ressources significatives. Certains investisseurs activistes ont poussé leurs entreprises cibles à envisager des alternatives stratégiques, y compris une vente, et il y a eu un intérêt parmi les acheteurs dans le domaine de la technologie financière dans lequel Alkami opère.

LES DÉTAILS

* Alkami Technology propose des solutions bancaires numériques basées sur le cloud qui peuvent être utilisées pour l'ouverture de comptes, la protection contre la fraude et l'analyse de données.

* Le montant de la participation de Jana n'a pas pu être déterminé.

* On ne sait pas si Jana fera pression pour obtenir des changements ou quelles seront ses demandes.

* La participation pourrait être confirmée plus tard dans la journée de vendredi, lorsque Jana déposera sa déclaration trimestrielle 13-F, qui indique les actifs détenus par les gestionnaires dans les actions américaines à la fin du trimestre précédent.

* Un représentant de Jana s'est refusé à tout commentaire, tandis qu'Alkami Technology n'a pas pu être joint dans l'immédiat.

LES CHIFFRES

* Alkami, dont le siège se trouve à Plano, au Texas, a une valeur de marché d'environ 2 milliards de dollars.

* Ses actions ont chuté de 46 % au cours des 12 derniers mois et se négociaient à près de 20 dollars vendredi.

* Le cours de l'action a chuté après qu'Alkami a payé pour acquérir le fournisseur de solutions d'ouverture de comptes MANTL, a vu sa croissance ralentir au deuxième trimestre et a réduit ses prévisions de chiffre d'affaires au troisième trimestre.

* Les analystes de Wall Street, qui croient aux produits de la société, ont fixé un objectif de prix médian de 32,56 dollars, soit une prime d'environ 60 % par rapport au cours actuel de l'action.

LE CONTEXTE

* L'investisseur General Atlantic, qui détient 11 % de l'entreprise et siège au conseil d'administration, a mis à jour son dossier réglementaire en août, passant d'une position passive à une position active.

* Dans sa déclaration d'août, General Atlantic indique qu'il a l'intention de chercher à changer ou à influencer le contrôle d'Alkami, notamment par le biais d'une éventuelle transaction stratégique.

* Les acheteurs se sont intéressés à l'espace des technologies financières, Centerbridge ayant annoncé l'acquisition de MeridianLink pour un montant de 2 milliards de dollars en août.

* Jana a réussi à obtenir des changements dans des entreprises de ce secteur. New Relic, pour laquelle Jana a obtenu des sièges au conseil d'administration dans le cadre d'un accord, a été rachetée par TPG et Francisco Partners, et Frontier Communications Corp. pour laquelle Jana a demandé une vente , est en train d'être rachetée par Verizon Communications.