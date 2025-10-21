L'investisseur activiste Jana fait équipe avec Travis Kelce de la NFL pour faire pression sur Six Flags

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails de la présentation de Jana, met à jour les actions, modifie le titre) par Svea Herbst-Bayliss

L'investisseur activiste Jana Partners s'est associé à la star du football Travis Kelce pour pousser Six Flags Entertainment FUN.N à améliorer son marketing et l'expérience de ses clients, a déclaré l'investisseur, après avoir divulgué une participation de 9% dans la société. Scott Ostfeld, de Jana Partners, a annoncé cette position lors du 13D Monitor Active Passive-Investment Summit qui s'est tenu à New York mardi, précisant qu'il s'était associé à Travis Kelce et à deux dirigeants du secteur des affaires pour pousser la société à améliorer ses performances.

Les actions de Six Flags ont grimpé de 17 % mardi, après l'intervention d'Ostfeld, pour atteindre 25,63 dollars.

L'action a baissé de 58 % depuis la fusion avec l'opérateur de parcs à thème Cedar Fair en juillet 2024.

L'action a une capitalisation boursière d'environ 2,6 milliards de dollars et a connu des difficultés cette année, le temps pluvieux du début de l'été ayant empêché les visiteurs de se rendre dans ses parcs.

Kelce, tight end vedette des Kansas City Chiefs de la NFL, est un animateur de podcast populaire qui s'est récemment fiancé à la chanteuse Taylor Swift. Il s'est décrit comme un "superfan" des parcs à thème et a souvent visité les parcs de la société.

Jana se joint à un groupe d'activistes qui approchent Six Flags avec des idées sur la manière d'améliorer le prix de l'action.

Vendredi, la société a annoncé l'arrivée au sein de son conseil d'administration d'un cadre du fonds spéculatif activiste Sachem Head Capital Management.

Glenn Murphy, cadre dans le secteur de la consommation, et Dave Habiger, cadre dans le secteur de la technologie, travaillent également avec Jana et pourraient, à l'instar de Kelce, servir de candidats potentiels au conseil d'administration.