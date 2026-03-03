L'investisseur activiste Elliott augmente sa participation dans Pinterest d'un milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'actions dans le paragraphe 2, de détails et de contexte dans l'ensemble de l'article)

Pinterest PINS.N a déclaré mardi qu'Elliott Investment Management achète de nouvelles actions d'une valeur de 1 milliard de dollars dans la plateforme de partage d'images, mettant le fonds spéculatif sur la bonne voie pour devenir le plus grand actionnaire de la société.

Les actions de Pinterest ont bondi de près de 9 % dans les échanges avant bourse, après que la société a également annoncé un nouveau programme de rachat d'actions de 3,5 milliards de dollars.

Pinterest a déclaré qu'elle utiliserait le produit de l'investissement d'Elliott pour racheter des actions dans le cadre du nouveau plan.

Elliott, l'un des investisseurs activistes les plus importants au monde,était déjà le troisième actionnaire de Pinterest avec une participation de 4,8 % qui valait près de 725 millions de dollars en décembre, selon les données compilées par LSEG.

"Nous avons toujours soutenu Pinterest depuis notre premier investissement en 2022, et nous sommes convaincus de la trajectoire de l'entreprise", a déclaré Marc Steinberg, partenaire d'Elliott, qui siège également au conseil d'administration de Pinterest.

Pinterest a intensifié ses efforts pour stimuler la croissance du nombre d'utilisateurs et tirer parti de l'adoption croissante d'outils d'achat basés sur l'intelligence artificielle. La société comptait 619 millions d'utilisateurs à la fin du mois de décembre.

Bien que la poussée de l'IA ait contribué à porter le nombre d'utilisateurs à un niveau record, l'entreprise a encore du mal à persuader les investisseurs que ces innovations peuvent augmenter les recettes publicitaires , car elle est confrontée à une concurrence acharnée de la part de rivaux plus importants, tels qu'Instagram de Meta et Facebook.