L'investisseur activiste Biglari affirme qu'ISS et d'autres soutiennent les changements chez Cracker Barrel

Cracker Barrel Old Country Store

CBRL.O a dû faire face à de nouvelles pressions avant son assemblée annuelle après que Biglari Capital a déclaré lundi que les sociétés de conseil en matière de procuration ont exhorté les actionnaires à voter contre certains candidats au conseil d'administration.

La chaîne de restaurants a connu une année mouvementée , avec une chute de ses actions suite aux critiques généralisées de sa tentative de refonte du logo dans le cadre d'une restructuration.

La tentative de Cracker Barrel de modifier son logo a déclenché une réaction hostile du public de la part des conservateurs, dont le président américain Donald Trump, ce qui a contraint l'entreprise à revenir à sa marque originale "Old Timer" .

Biglari, un investisseur activiste de longue date qui a tenté d'acquérir la société en 2012, a lancé une nouvelle bataille de procuration en septembre, appelant les actionnaires à voter contre la réélection de la directrice générale Julie Felss Masino et du membre du conseil d'administration Gilbert Dávila lors de l'assemblée annuelle prévue pour le 20 novembre.

Institutional Shareholder Services (ISS), dans un rapport du 7 novembre, a soutenu la recommandation de Biglari de voter contre la réélection de Dávila, mais a soutenu la réélection de Masino, en déclarant que "le retrait de Masino créerait probablement des perturbations."

Biglari a indiqué que Glass Lewis avait critiqué la direction de Cracker Barrel pour ses normes de gouvernance incohérentes et ses erreurs stratégiques. Le conseiller en procuration a également recommandé aux actionnaires de voter contre la réélection de Dávila, ainsi que de l'administratrice Jody Bilney, a indiqué Biglari dans un communiqué.

Glass Lewis et Cracker Barrel n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.