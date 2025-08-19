L'investissement de SoftBank fait grimper les actions d'Intel avant la mise sur le marché

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 août - ** Les actions d'Intel INTC.O ont bondi de 6 % à 25 $ dans les transactions de pré-marché, suite à un investissement de 2 milliards de dollars du groupe japonais SoftBank 9984.T .

** L'investissement est perçu comme un soutien fort aux efforts d'Intel pour relancer son activité de fabrication de puces et retrouver son leadership technologique.

** SoftBank devient le sixième actionnaire d'Intel, selon les données du LSEG.

** La société ne cherchera pas à siéger au conseil d'administration et ne s'engagera pas à acheter des puces Intel, selon une source.

** Le directeur général d'Intel, Lip-Bu Tan, remercie le directeur général de SoftBank, Masayoshi Son, pour son soutien; Lip-Bu Tan a déjà siégé au conseil d'administration de SoftBank.

** L'accord fait suite à des informations selon lesquelles le gouvernement américain pourrait prendre une participation dans Intel, après la rencontre de Lip-Bu Tan avec le président Trump.

** Les actions de SoftBank chutent de près de 5 % à Tokyo; Intel progresse, les investisseurs accueillant favorablement les capitaux frais dans le cadre des efforts de redressement.

** INTC en hausse de ~18% depuis le début de l'année.