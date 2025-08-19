 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'investissement de SoftBank fait grimper les actions d'Intel avant la mise sur le marché
information fournie par Reuters 19/08/2025 à 10:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 août - ** Les actions d'Intel INTC.O ont bondi de 6 % à 25 $ dans les transactions de pré-marché, suite à un investissement de 2 milliards de dollars du groupe japonais SoftBank 9984.T .

** L'investissement est perçu comme un soutien fort aux efforts d'Intel pour relancer son activité de fabrication de puces et retrouver son leadership technologique.

** SoftBank devient le sixième actionnaire d'Intel, selon les données du LSEG.

** La société ne cherchera pas à siéger au conseil d'administration et ne s'engagera pas à acheter des puces Intel, selon une source.

** Le directeur général d'Intel, Lip-Bu Tan, remercie le directeur général de SoftBank, Masayoshi Son, pour son soutien; Lip-Bu Tan a déjà siégé au conseil d'administration de SoftBank.

** L'accord fait suite à des informations selon lesquelles le gouvernement américain pourrait prendre une participation dans Intel, après la rencontre de Lip-Bu Tan avec le président Trump.

** Les actions de SoftBank chutent de près de 5 % à Tokyo; Intel progresse, les investisseurs accueillant favorablement les capitaux frais dans le cadre des efforts de redressement.

** INTC en hausse de ~18% depuis le début de l'année.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

