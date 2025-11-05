L'investissement de JPMorgan à Détroit servira de modèle pour d'autres villes américaines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nupur Anand et Tatiana Bautzer

JPMorgan Chase JPM.N a investi 2 milliards de dollars au cours des 11 dernières années à Détroit pour aider à réduire le chômage et stimuler la croissance, a déclaré le directeur général Jamie Dimon lors d'une interview dans la ville mercredi, et la banque prévoit de déployer le modèle dans d'autres villes américaines.

Les investissements de la plus grande banque américaine comprennent 1,8 milliard de dollars de prêts et de crédits commerciaux et 200 millions de dollars d'actions philanthropiques.

"Nous avons constaté une augmentation du nombre de comptes de consommateurs et de comptes de petites entreprises", a-t-il déclaré, ainsi que du financement de grandes entreprises basées dans la ville.

JPMorgan prévoit d'embaucher jusqu'à 70 personnes à Détroit, venant s'ajouter aux 80 personnes qui travaillent actuellement dans un centre d'appel virtuel pour ses activités liées à la consommation et à l'automobile, a indiqué la banque.

Détroit, qui était autrefois le cœur de l'industrie automobile américaine, s'est déclarée en faillite en 2013 après des décennies de perte de population, de déclin industriel et de mauvaise gestion fiscale.

Depuis, elle a montré des signes de reprise, avec de nouveaux logements, une croissance des petites entreprises et une augmentation des investissements des secteurs public et privé. Plusieurs entreprises, dont General Motors, DTE Energy et Rocket, ont investi localement.

Détroit a servi de terrain d'essai pour la stratégie d'investissement communautaire de JPMorgan, qui prévoit de reproduire le modèle à Baltimore, Atlanta et Birmingham afin d'étendre son empreinte commerciale et philanthropique.

"C'est le point de départ de notre réflexion sur notre implication, notre engagement et notre investissement dans les communautés", a déclaré Tim Berry, responsable de la responsabilité d'entreprise chez JPMorgan. La banque construit un nouveau bureau à Détroit, qui devrait être achevé l'année prochaine. En octobre, il a ouvert un siège social de 3 milliards de dollars à New York, qui servira de modèle pour les futurs bureaux de la société dans le monde entier.