L'introduction en bourse décevante de CoreWeave, soutenue par Nvidia, devrait se solder par une entrée en bourse sans éclat

28 mars - ** CoreWeave CRWV.O , startup d'intelligence artificielle soutenue par Nvidia NVDA.O , est en passe de faire une entrée plate le vendredi après une introduction en bourse très attendue, réduite et fixée à un prix bien inférieur à la fourchette ** Les actions de CRWV ont récemment été indiquées pour ouvrir à 40 $, ce qui correspond au prix de l'introduction en bourse * La société basée à Livingston, dans le New Jersey, a annoncé jeudi dernier 37,5 millions d'actions pour une levée totale de 1,5 milliard de dollars, et une évaluation entièrement diluée d'environ 23 milliards de dollars au prix de l'introduction en bourse ** CoreWeave, qui n'a pas encore réalisé de bénéfices, et certains actionnaires existants avaient prévu de vendre 49 millions d'actions à un prix compris entre 47 et 55 dollars ** Nvidia, qui détient ~6% des parts, aurait acheté pour 250 millions de dollars d'actions de l'introduction en bourse () ** Fondée en 2017 en tant que société de minage de crypto-monnaie, CoreWeave fournit un accès aux centres de données et aux puces surpuissantes pour les charges de travail d'IA, et fait concurrence aux fournisseurs de cloud comme Azure de Microsoft et AWS d'Amazon ** En 2024, le chiffre d'affaires de CoreWeave a été multiplié par plus de huit pour atteindre 1,9 milliard de dollars. Cependant, Microsoft MSFT.O , également client, a représenté près des deux tiers du chiffre d'affaires de CoreWeave l'année dernière ** Plus tôt cette semaine, D.A. Davidson a initié une couverture de CoreWeave à 'neutre', disant qu'il voit co "principalement comme un moyen à fort effet de levier pour Microsoft de se décharger des charges de travail moins désirables et pour Nvidia de tirer parti d'un petit investissement dans un très gros client" ** L'introduction en bourse de CoreWeave est considérée comme un baromètre critique de l'appétit des investisseurs pour les nouvelles cotations et du sentiment pour les noms liés à l'IA, en particulier depuis le lancement de DeepSeek en Chine ** Morgan Stanley, JP Morgan et Goldman Sachs sont à la tête d'un groupe de souscription de 18 sociétés pour l'introduction en bourse ** Les marchés ont été perturbés cette année par les salves de droits de douane du président Donald Trump et les craintes d'un ralentissement de l'économie américaine ** Les actions se vendent ce vendredi, étendant la perte YTD pour le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC à 5% et ~10%, respectivement. L'indice des semi-conducteurs de Philadelphie

