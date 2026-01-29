L'introduction en bourse de PicPay met fin à quatre années de disette pour les entreprises brésiliennes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'introduction en bourse de PicPay est évaluée à 2,6 milliards de dollars et a permis de lever 434 millions de dollars

Davantage d'introductions en bourse brésiliennes sont attendues, stimulées par la demande du marché américain

(Mises à jour avec les commentaires du directeur général aux paragraphes 7,8) par Luciana Magalhaes et Tatiana Bautzer

La banque numérique brésilienne PicPay, contrôlée par la famille milliardaire Batista, a fait ses débuts sur le Nasdaq jeudi après avoir levé 434 millions de dollars lors d'une introduction en bourse, la première cotation d'une société brésilienne depuis plus de quatre ans.

Fondée en 2012 et acquise trois ans plus tard par J&F Investimentos, la société holding derrière le groupe de transformation de viande JBS JBSS.O , PicPay a vendu 22,86 millions d'actions mercredi à 19 dollars chacune, et se négocie sous le symbole PICS.

L'offre, qui implique une dilution d'environ 21 % pour les actionnaires existants, valorise la société à environ 2,6 milliards de dollars, selon le média économique brésilien Valor Economico.

La société a également accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter des actions supplémentaires au prix de l'introduction en bourse, ce qui pourrait porter l'opération à environ 500 millions de dollars. La cotation est une victoire pour les frères Wesley et Joesley Batista, qui conservent plus de 90 % des droits de vote dans PicPay. Le couple a rebondi après un scandale de corruption au Brésil il y a dix ans, et leur empire s'étend à la transformation de la viande, à l'énergie, à l'exploitation minière, à la fintech, aux médias, aux cosmétiques et à bien d'autres domaines dans au moins 20 pays.

Bicycle Capital, un fonds de croissance dirigé par d'anciens cadres de SoftBank, dont le milliardaire bolivien Marcelo Claure, s'est engagé à investir 75 millions de dollars dans l'offre, selon une déclaration. L'introduction en bourse, que PicPay avait déjà envisagée mais abandonnée en 2021, a été menée par Citigroup, Bank of America et Royal Bank of Canada.

Le directeur général de PicPay, Eduardo Chedid, a déclaré au Nasdaq jeudi que la société envisageait d'émettre des certificats de dépôt brésiliens représentant ses actions cotées aux États-Unis, mais qu'elle continuerait à se concentrer exclusivement sur le Brésil au cours des deux ou trois prochaines années. Le produit de l'émission servira à financer de nouveaux services applicatifs, notamment des voyages, des livraisons de nourriture et des loteries.

"Nous prévoyons d'augmenter l'utilisation des produits de crédit par nos clients du commerce de détail et des entreprises", a ajouté M. Chedid. PicPay attend également l'autorisation du gouvernement pour lancer un service de paris sportifs.

D'AUTRES OFFRES BRÉSILIENNES SONT ATTENDUES

L'offre pourrait ouvrir la voie à d'autres introductions en bourse d'entreprises brésiliennes.

Anderson Brito, responsable de la banque d'investissement d'UBS BB au Brésil, a déclaré qu'un sondage réalisé auprès d'investisseurs institutionnels prévoyait plus de 10 introductions en bourse brésiliennes en 2026, que ce soit au Brésil ou à l'étranger.

L'entreprise de technologie financière Agibank, qui était évaluée à 9,3 milliards de reais (1,79 milliard de dollars) à la fin de 2024, a déposé ce mois-ci une demande d'inscription à la Bourse de New York.

Les fintechs brésiliennes, en particulier, ont eu du succès avec les cotations américaines en raison de comparaisons favorables avec leurs homologues mondiaux. La dernière entreprise brésilienne à être entrée en bourse a été la banque numérique Nubank, qui a fait ses débuts sur le NYSE fin 2021, levant 2,6 milliards de dollars pour une valorisation supérieure à 40 milliards de dollars, ce qui en fait la plus grande banque d'Amérique latine en termes de capitalisation boursière.

La dernière introduction en bourse sur le marché boursier brésilien a été celle du producteur d'engrais Vittia en septembre 2021.

MOINS D'APPÉTIT AU BRÉSIL

Selon Pedro Galdi, analyste en investissement chez fintech AGF, New York pourrait continuer à attirer les introductions en bourse brésiliennes, car les rendements des actions sont bien inférieurs à ceux de la dette nationale.

"Avec un taux d'intérêt de référence de 15 % par an, qui voudrait investir dans une introduction en bourse au Brésil? " a-t-il demandé.

En revanche, l'opération PicPay illustre la solidité de la demande aux États-Unis.

"Je pense que cette année, nous verrons davantage d'introductions en bourse aux États-Unis, non seulement pour des entreprises brésiliennes, mais aussi pour des entreprises technologiques américaines", a déclaré Ulrike Hoffmann, responsable mondial des actions chez UBS Global Wealth Management, lors d'une conférence qui s'est tenue cette semaine au Brésil.

Cela pourrait en fin de compte stimuler la demande au Brésil. "Je crois fermement que le marché local reprendra par le biais de grandes transactions, étroitement liées à des secteurs plus défensifs, principalement dans l'infrastructure", a déclaré Cesar Mindof, directeur de l'Association brésilienne des marchés financiers et des capitaux.