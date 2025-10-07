 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 996,86
+0,31%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'Intercontinental Exchange, propriétaire du NYSE, progresse après la publication d'un accord de 2 milliards de dollars pour une participation dans Polymarket
information fournie par Reuters 07/10/2025 à 12:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 octobre - ** Les actions de l'Intercontinental Exchange

ICE.N , propriétaire du NYSE, grimpent de 4,3 % à 165,82 $ avant la mise sur le marché ** ICE se rapproche d'un accord pour une participation de 2 milliards de dollars dans Polymarket, valorisant la plateforme de paris américaine entre 8 et 10 milliards de dollars, rapporte le WSJ

** L'accord pourrait être annoncé dès mardi - WSJ

** Les analystes qui suivent l'action de l'opérateur boursier la considèrent comme "achetée" en moyenne; la même chose que son plus petit rival Nasdaq NDAQ.O ; le PT médian est de 209 $ - données compilées par LSEG

** L'action a augmenté de ~7% depuis le début de l'année

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

INTERCON EXCHANG
159,045 USD NYSE -2,17%
NASDAQ
88,1700 USD NASDAQ +0,64%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank