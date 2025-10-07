L'Intercontinental Exchange, propriétaire du NYSE, progresse après la publication d'un accord de 2 milliards de dollars pour une participation dans Polymarket

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 octobre - ** Les actions de l'Intercontinental Exchange

ICE.N , propriétaire du NYSE, grimpent de 4,3 % à 165,82 $ avant la mise sur le marché ** ICE se rapproche d'un accord pour une participation de 2 milliards de dollars dans Polymarket, valorisant la plateforme de paris américaine entre 8 et 10 milliards de dollars, rapporte le WSJ

** L'accord pourrait être annoncé dès mardi - WSJ

** Les analystes qui suivent l'action de l'opérateur boursier la considèrent comme "achetée" en moyenne; la même chose que son plus petit rival Nasdaq NDAQ.O ; le PT médian est de 209 $ - données compilées par LSEG

** L'action a augmenté de ~7% depuis le début de l'année