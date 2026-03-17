L'Intercontinental Exchange lance une plateforme de crédit privé pour répondre aux problèmes de transparence

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Intercontinental Exchange ICE.N, société mère du New York Stock Exchange, a déclaré mardi qu'elle avaitlancé un produit visant à apporter une plus grande transparence au marché du crédit privé, une classe d'actifs en proie à des inquiétudes croissantes de la part des investisseurs.

Le sentiment à l'égard du marché du crédit privé s'est affaibli en raison des inquiétudes concernant les valorisations et la transparence, amplifiées par les faillites de l'année dernière du fournisseur de pièces automobiles First Brands et du concessionnaire automobile Tricolor.

Le produit, ICE Private Credit Intelligence, permettra aux entreprises de partager en toute sécurité des informations sur les transactions avec des partenaires approuvés en utilisant un ensemble de données commun, réduisant ainsi le risque d'exposer des détails sensibles. Il utilisera la technologie d'ICE pour extraire les termes clés des documents de transaction et distribuer les données plus efficacement.

La plateforme ajoutera également de nouveaux outils au fil du temps, notamment des analyses de performance et des informations sur les prix, afin de soutenir la gestion de portefeuille, l'évaluation des risques et d'améliorer la transparence du marché.

"Alors que le crédit privé continue de se développer, la prochaine phase de l'évolution du marché nécessitera une infrastructure plus solide et des données plus standardisées qui permettront aux acteurs du marché de détenir et d'effectuer des transactions sur le crédit privé d'une manière qui reflète l'expérience du crédit public", a déclaré Eric Needleman, associé et responsable d'Apollo Capital Solutions.

Apollo Global APO.N, un acteur majeur du marché du crédit privé, soutient le lancement en tant que partenaire d'ancrage, a indiqué l'ICE.

L 'ICE prévoit d'intégrer d'autres initiateurs, gestionnaires d'actifs et participants aux marchés de capitaux au cours des prochains mois, a-t-elle ajouté.

Plusieurs grandes banques américaines ont resserré leurs normes de prêt, tandis que les fonds de crédit privé détenus par des gestionnaires d'actifs alternatifs ont limité les retraits, les investisseurs ayant décidé de retirer des milliards de dollars.

Les actions de ces gestionnaires de fonds ont baissé car les investisseurs s'inquiètent de plus en plus des valorisations des entreprises de logiciels qu'ils possèdent ou financent en raison d'une perturbation potentielle due à l'IA.

Les turbulences sur le marché du crédit privé ont conduit Apollo à préparer des plans pour commencer à débourser des valeurs nettes d'inventaire mensuelles pour ses fonds de crédit, une décision qui pourrait pousser ses rivaux à faire de même.