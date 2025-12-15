L'Intercontinental Exchange annonce un record de transactions sur le gaz néerlandais et envisage d'allonger les heures de cotation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Intercontinental Exchange

ICE.N a déclaré lundi que ses volumes d'échanges pour les contrats de référence sur le gaz européen ont atteint un nouveau record en 2025 et qu'il prévoyait d'étendre les heures d'échanges.

ICE a négocié un volume record de 103 millions de contrats à terme et d'options pour le Dutch Title Transfer Facility (TTF) en 2025, franchissant pour la première fois la barre des 100 millions de contrats, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Elle a également enregistré un nouveau record pour ses contrats à terme financiers TTF 1st line et ses contrats à terme JKM LNG (Platts), qui ont tous deux dépassé le million de contrats négociés.

Les premiers sont des contrats réglés en espèces dont le prix est fixé en dollars américains par million d'unités thermiques britanniques (MMBtu), complétant les échanges et la couverture des contrats de référence TTF livrés physiquement et négociés en euros par mégawattheure.

Ils permettent aux acteurs du marché de négocier le TTF dans la même devise que les contrats à terme Henry Hub et JKM LNG de référence aux États-Unis, offrant des options de couverture et de tarification à travers les zones géographiques, à l'instar du marché du pétrole Brent, a déclaré ICE.

L'ICE a également lancé des options quotidiennes sur le TTF le 8 décembre pour aider à gérer les mouvements à court terme du marché du gaz naturel.

La bourse a déclaré qu'elle se préparait à étendre les heures de transactions pour ses contrats à terme et ses options sur le gaz et l'électricité en Europe afin de mieux correspondre au cycle de transactions de 22 heures des marchés Henry Hub et JKM.

Les heures de transactions actuelles pour les contrats TTF, British National Balancing Point (NBP) et German Power sont de dix heures, de 0700 à 1700 GMT.

La bourse a déclaré qu'elle travaillait en étroite collaboration avec ses clients sur la transition prévue et qu'elle fournirait d'autres mises à jour en temps voulu.

L'Europe dépend de plus en plus du gaz naturel liquéfié commercialisé à l'échelle mondiale pour répondre à la demande, les États-Unis devenant son principal fournisseur.