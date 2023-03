L’intelligence artificielle ou Dr. Jekyll et M. Hyde

ChatGPT n'est pas à la hauteur lorsque nous posons des questions précises sur le le Livret A ou le PEL. (© CC-CC-Big_mattua-BY-SA-4.0)

Il est capable en quelques secondes de répondre à n’importe quelle question ; il peut expliquer un sujet complexe de manière simple et structurée ; il peut rédiger des articles ou des dissertations, écrire des œuvres de fiction ou des poèmes, voire des lignes de code informatique ; il pourrait même décrocher un diplôme universitaire. Il ?

Le robot conversationnel ChatGPT, nouvelle star de l’intelligence artificielle (IA).

Stanley Kubrick l’avait imaginé, avec le romancier Arthur C. Clarke, sous le nom de HAL 9000 dans son chef-d’œuvre, 2001 : l’odyssée de l’espace, qui a révolutionné le septième art et la science-fiction, en 1968. Cinquante-cinq ans plus tard, une jeune pousse californienne de San Francisco, OpenAI, épaulée par Microsoft , l’a réalisé, grâce au travail sur plusieurs années d’une équipe de chercheurs et d’informaticiens.

Un véritable phénomène de société

En accès libre – pour le moment –, ChatGPT est devenu un véritable phénomène de société. Au point que cet agent logiciel a attiré plus de 100 millions d’utilisateurs, deux mois seulement après son ouverture au grand public, le 30 novembre 2022. Les lycéens ne jurent plus que par lui pour… leurs devoirs à la maison. Les professeurs commencent à s’arracher les cheveux pour détecter les tricheries. Et une grande école comme Sciences Po Paris l’a strictement interdit à ses étudiants sous peine d’exclusion, « à l’exception d’un usage pédagogique encadré par un enseignant ».

Le résultat des requêtes, il est vrai, est bluffant. Les textes produits par l’intelligence artificielle sont de qualité, respectant la syntaxe et sans aucune faute d’orthographe. Même si le contenu est souvent fade et répétitif