L’intelligence artificielle générative, catalyseur pour l’adoption massive de l’IA

(Crédits photo : Freepik / rawpixel.com - )

Nous pensons que l'intelligence artificielle (IA) générative, en particulier les grands modèles de langage (LLM ou Large Language Models en anglais) comme GPT-4, pourrait être un catalyseur pour l'adoption en masse de l'IA.

Alors qu'elle est utilisée dans les entreprises depuis un certain temps déjà, principalement à des fins d'analyse et de prédiction (telles que la maintenance prédictive des machines, la détection des fraudes dans les paiements, le ciblage publicitaire sur le Web ou les réseaux sociaux ou encore les programmes de recommandation dans le e-commerce), le gain de popularité soudain de ChatGPT marque une étape importante.

Pour la première fois, des utilisateurs non-techniques peuvent interagir avec l'intelligence artificielle.

Comparée à d'autres révolutions technologiques, nous pensons que l'adoption de l'IA devrait se faire très rapidement car cette technologie est distribuée via des applications ou des navigateurs Web accessibles sur PC et smartphones. Ces appareils sont déjà détenus et utilisés quotidiennement par les entreprises et les consommateurs.

Par conséquent, nous prévoyons peu d'obstacles typiques à l'adoption de cette technologie (à l'exclusion de potentiels problèmes liés à la réglementation) par rapport à ceux observés lors de précédents cycles technologiques.

Pour rappel, il a fallu plus de 20 ans pour parvenir à une adoption «massive» de technologies telles que l'électricité et l'ordinateur personnel. A noter, toutefois, que le taux d'adoption a considérablement augmenté lors les vagues technologiques plus récentes.

Par exemple, le smartphone a atteint un taux d'adoption de 50 % - c'est-à-dire que 50% de la population détient un smartphone - moins de cinq ans après le lancement de l'iPhone et une décennie après la sortie du Blackberry 5810.

De même, le taux d'adoption des tablettes est passé de 0% à 50% dans un délai d'environ cinq ans après leur lancement. Le graphique ci-dessous, tiré du site hbr.org et arrêté en 2005, met en évidence le rythme de plus en plus rapide de l'adoption technologique au fil du temps.

La consommation se répand plus rapidement aujourd'hui : pourcentage d'équipements des foyers américains.

Dans une série d'articles dont le premier sera publié jeudi 16 novembre, nous étudierons qui est le mieux placé dans la chaine de l'IA avant d'analyser quels secteurs seront les plus impactés par le phénomène et d'identifier les dix entreprises les mieux placées pour profiter du phénomène IA. Retrouvez-nous dès demain.