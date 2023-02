L'Institut national américain des normes et de la technologie (NIST) a évalué l'utilisation des applications de Genomic Vision pour la caractérisation des variantes génétiques

• La technologie de Genomic Vision a démontré une grande précision pour l’analyse quantitative des événements génomiques.

• Cette évaluation ouvre la voie à la mise en place de méthodes standardisées de caractérisation cellulaire



Bagneux (France) – Genomic Vision (FR0011799907 – GV, la « Société »), société de biotechnologie cotée sur Euronext developpant des produits et services dédiés à l’analyse et au contrôle des modifications du génome, a le plaisir d’annoncer le succès de l’évaluation de sa technologie de peignage moléculaire d’ADN par l’Institut National américain des Normes et de la Technologie (NIST). L’évaluation a confirmé la haute précision de la technologie pour l’analyse quantitative des événements génomiques à 10 kilobases ou plus.



