L'inflation ralentit au Royaume-Uni en mars

(AOF) - En mars, en rythme annuel, l'inflation au Royaume-Uni a ralenti à 2,6% contre 2,8% en février. Elle était attendue à 2,7%. Elle ressort à 0,3% en rythme mensuel contre 0,4% attendu et 0,4% en février. L'inflation core ressort à 3,4% sur un an et 0,5% sur un mois comme attendu par les économistes.