L'inflation harmonisée légèrement révisée à la baisse à 2,6% en mai

(AOF) - L’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) a progressé de 0,1% sur un mois en mai après une hausse de 0,6% en avril, a annoncé l’Insee. Sur un an, il a augmente de 2,6% en mai 2024, après une progression de 2,4% en avril. Une estimation flash de 2,7% avait été publiée fin mai.

En mai 2024, l'indice des prix à la consommation dans sa version non harmonisée est stable sur un mois, après une progression de 0,5% en avril. Cette stabilité résulte d'une baisse des prix de l'énergie. Sur un an, les prix à la consommation augmentent de 2,3 % en mai 2024, après une hausse de 2,2 % en avril. L'inflation sous-jacente a poursuivi sa baisse sur un an et s'établit à 1,7 % en mai 2024, après 1,9 % en avril.