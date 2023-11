"L'inflation d'octobre a renforcé la détermination de la Fed à faire une pause" (Pimco)

(AOF) - Tiffany Wilding, économiste Amérique du Nord de Pimco, souligne que la publication de l'indice des prix à la consommation (IPC) américain d'octobre a probablement renforcé la détermination de la Réserve fédérale à faire une pause alors que les effets du resserrement de la politique monétaire continuent de se déployer dans l'économie. En effet, rappelle-t-elle, l'inflation de base aux États-Unis s'est ralentie plus que ne le prévoyaient de nombreux observateurs, n'augmentant que de 0,23 % en octobre.

Ce chiffre, précise Tiffany Wilding, n'était pas très éloigné du consensus, mais cette bonne surprise a provoqué un rally immédiat et significatif des marchés obligataires. Il s'agit également d'une bonne nouvelle pour les responsables de la Réserve Fédérale, qui pourraient désormais être plus à l'aise avec la pause prolongée qu'ils ont signalée.

"Le ralentissement surprise de l'inflation américaine et la hausse du chômage sont des signaux que les marchés obligataires semblent recevoir, à savoir que la résilience de l'économie américaine semble limitée et que, dans un environnement de croissance et d'inflation post-pic, les obligations offrent un potentiel de rendements attractifs et de résilience en cas de ralentissement", conclut Tiffany Wilding.