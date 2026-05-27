L'inflation brésilienne dépasse la fourchette cible début mai, ce qui assombrit les perspectives d'assouplissement

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L'inflation sur 12 mois au Brésil a dépassé début mai la limite supérieure de la fourchette cible de la banque centrale pour la première fois depuis octobre 2025, selon des données officielles publiées mercredi, ce qui soulève des questions quant à la durée de son cycle d'assouplissement monétaire.

L'inflation annuelle de la plus grande économie d'Amérique latine s'est établie à 4,64% au cours de la première quinzaine de mai, a indiqué l'agence de statistiques IBGE, en hausse par rapport aux 4,37% enregistrés un mois plus tôt et au-dessus des 4,55% prévus par les économistes dans un sondage Reuters.

La banque centrale brésilienne a fait part de son inquiétude face à la hausse des anticipations d'inflation alors qu'elle cherche à ramener l'indice annuel des prix à la consommation à son objectif de 3%, avec une marge de tolérance de plus ou moins 1,5 point de pourcentage.

Les économistes interrogés chaque semaine par la banque s'attendent actuellement à ce que l'inflation s'établisse à 5,04% à la fin de cette année et à 4,01% en 2027, alors que la guerre entre les États-Unis et Israël contre l'Iran s'éternise et que les craintes d'un choc d'offre liées à un fort phénomène climatique El Niño s'intensifient.

Le mois dernier, la banque centrale a abaissé son taux d'intérêt de référence de 25 points de base pour la deuxième réunion consécutive, le ramenant à 14,50%, mais a laissé ouverte la question de sa prochaine décision des 16 et 17 juin, compte tenu de l'incertitude.

Alors que l'enquête de la banque table toujours sur des coûts d'emprunt à 13,25% d'ici la fin de l'année, certains économistes s'attendent désormais à un cycle d'assouplissement moins marqué, reflétant également la résilience de l'activité économique.

Citi a prévu en début de semaine un taux de 13,75% en fin d'année et n'envisage de nouvelles baisses qu'au second semestre 2027, invoquant le déancrage des anticipations d'inflation et un ton plus restrictif de la banque centrale.

Au cours du mois jusqu'à la mi-mai, les prix à la consommation ont augmenté de 0,62%, un ralentissement par rapport à la hausse de 0,89% enregistrée le mois précédent. Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à une hausse de 0,53%.

Cette hausse est principalement due aux prix des produits alimentaires et des boissons, qui ont augmenté de 1,38%. Les coûts du logement et des soins de santé ont également augmenté, tandis que les prix des transports ont baissé après le choc pétrolier de mars lié au conflit au Moyen-Orient.