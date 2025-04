L'industrie de défense, une opportunité pour les investisseurs

La SOPHIE-XF/VGA, caméra thermique portative longue portée et localisateur de cibles développée par Thales. (Crédits: Thales)

L'industrie de défense incarne bien plus qu'un simple secteur économique : c'est une colonne vertébrale de la souveraineté nationale, un moteur d'innovation et un levier puissant pour la réindustrialisation du pays. Les évolutions géopolitiques récentes sont majeures, et induisent une forte hausse des dépenses militaires en France et en Europe. Plus que jamais, dans cette nouvelle dynamique économique, l'industrie de défense structure un tissu industriel de haute technologie, développe l'emploi et devrait connaitre une nouvelle croissance de son activité et de ses résultats financiers à court comme à moyen terme.

La Bourse a déjà salué les grands acteurs côtés du secteur aéronautique défense. Le potentiel de performance demeure significatif, même après la hausse. Il concerne aussi les entreprises non cotées du secteur, dont certaines possèdent des savoirs faires uniques et sont promises à des croissances importantes. Certains fonds d'investissement de « Private Equity » devraient rapidement proposer aux investisseurs institutionnels et aux particuliers cette opportunité d'investissement.

Un secteur structurant, entre puissance économique et innovation

Avec 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 230 000 emplois directs et indirects, l'industrie de défense nationale est déjà un acteur majeur de l'économie française, pesant 1 % du PIB national. Elle irrigue un réseau de 4000 entreprises, des laboratoires de recherche et de grandes entreprises stratégiques, dans des domaines aussi variés que l'aéronautique, le spatial, la cybersécurité ou l'intelligence artificielle. Son dynamisme ne se limite pas aux champs de bataille : les innovations qui en émanent façonnent des pans entiers de l'économie civile, de l'aérospatial aux transports, en passant par les communications et l'énergie.

C'est en cela que ce secteur joue un rôle décisif : il ne se contente pas de répondre aux enjeux de défense nationale, il impulse des pans entiers de l'industrie vers l'excellence technologique. Là où l'industrie automobile peine à se réinventer, où l'industrie textile se délite sous la pression de la concurrence internationale, l'industrie de défense maintient un cap ambitieux, porté par des savoir-faire d'exception et une quête permanente d'innovation.

L'histoire s'accélère depuis le début du second mandat de M. Trump. Les USA se replient sur eux-mêmes et l'Europe est à un tournant décisif. Elle doit et va faire plus pour sa défense et surtout, produire localement. Un budget de défense porté à 3,2% sur PIB par an, c'est pour l'industrie de défense, plus de 25 milliards d'euros par an pour la France et plus de 150 milliards d'euros par an pour les pays membres de l'Union Européenne. Un marché potentiel de plus de 175 milliards d'euros par an et un gisement de plus d'un million d'emploi. Cela représente un défi et une opportunité sans précédent pour l'industrie de défense française. Mais pour que l'industrie de défense française puisse devenir un véritable moteur de la réindustrialisation, deux défis de taille doivent être relevés : la formation et l'investissement.

Investir dans les hommes, les savoir faires et l'outil de production

Investir dans les hommes et les savoirs faires. L'industrie de défense fait face à un défi majeur : celui du recrutement. Les entreprises peinent à attirer les talents dont elles ont besoin, notamment dans les domaines de l'ingénierie, de la cybersécurité ou encore de la robotique. Il est essentiel de favoriser la reconversion professionnelle, d'ouvrir des passerelles entre secteurs civils et militaires, afin d'élargir le vivier de talents.

Investir dans le capital productif. Le second défi est celui des moyens. Porter l'industrie à 100 milliards d'euros de chiffres d'affaires par an, c'est un besoin de capitaux propres supplémentaires de 5 à 7 milliards d'euros. - Sans compter la sous-capitalisation chronique de l'industrie : les annonces réalisées par le gouvernement ne font que palier ce déficit d'investissement.

Il est nécessaire de mieux structurer la chaîne de production, de soutenir la recherche et développement et de favoriser l'émergence de nouveaux acteurs. L'État, en tant que maitre d'œuvre et client a un rôle déterminant à jouer dans cette dynamique et dans la création d'acteurs majeurs.

Le ‘super-cycle' de l'industrie de la défense

Pour les investisseurs, l'industrie de la défense en Europe représente une opportunité d'investissement, portée par une hausse sans précédent des budgets militaires. En 2024, les dépenses de défense européennes ont atteint près de 330 milliards d'euros, en hausse de 30% entre 2021 et 2024, un record en 30 ans. Cette tendance devrait se poursuivre et même s'accélérer. Selon nos estimations, les budgets européens devraient poursuivre leur montée en puissance et devraient plus que doubler d'ici 2030. Pour les pays membres de l'OTAN (Hors Etats-Unis), les annonces déjà réalisées correspondent à une hausse de 41% et les annonces encore à venir pourraient aboutir à une hausse de +238%.

Source : AllStrat, OCDE, OTAN, RKK ICDS & World Bank Group

Pour les branches de défense des grands industriels côtés en bourse comme Airbus, Dassault Aviation, Leonardo, Safran, Rheinmetall ou encore Thales ; cela signifie une croissance annuelle comprise entre 7 à 10% d'ici 2030. Il est aussi fort probable que les grands industriels du secteur renforcent leur exposition dans le secteur, par des acquisitions. Le secteur revêt encore un très beau potentiel de hausse et ceci en dépit de la hausse de la hausse des cours de bourses de ces derniers mois.

Par exemple, Thalès, que l'on peut considérer comme un des rares « pure player » du secteur de la défense (52% des ventes) a vécu une hausse impressionnante de son cours, mais une bonne partie de ce mouvement correspondait à un rattrapage...

THALES depuis 10 ans

Source : Factset et Phiadvisor Valquant

Idem pour Leonardo, l'acteur italien de référence, qui réalise 75% de ses ventes dans le secteur militaire. Son cours en 2023 était inchangé depuis 2015, alors que ses bénéfices avaient doublé sur la période. Son emballement depuis une année salue autant le redressement de ses perspectives de croissance, qu'un rattrapage des cours sur sa performance fondamentale passée...

LEONARDO depuis 10 ans

Source : Factset et Phiadvisor Valquant

Le marché des small et mid-cap n'est pas en reste avec des pépites industrielles comme Exosens ou encore NextVision Stabilized en Israël. Cette dernière offre un aperçu de tout le potentiel du secteur et particulièrement dans le small & midcap. Tiré par le marché européen, NextVision affiche une croissance de son chiffre d'affaires de 100% par an depuis 2021, atteignant $115 Million et un résultat net de $66,4 Million soit une marge nette de 57,8%. Des résultats très impressionnants.

Pour les investisseurs et alors que 99% des small & midcaps n'étant pas côté sur le marché et afin de profiter au mieux de cette hausse massive, il leur faudra investir dans les fonds de private equity.

Le super-cycle de l'industrie de défense ne fait que commencer.

Par Eric Galiegue, associé de PhiAdvisor Valquant et Rainier Brunet-Guilly, co-fondateur et associé d'AllStrat