L'Indonésie veut renforcer sa défense avec la livraison d'avions de combat Rafale

Le président indonésien Prabowo Subianto (C) lors d'une cérémonie à l'occasion de la réception par l'armée de l'air de six nouveaux Rafale, quatre Dassault Falcon 8X et un Airbus A400M Atlas, le 18 mai 2026 à Jakarta ( AFP / BAY ISMOYO )

L'Indonésie continuera de renforcer ses capacités de défense dans un contexte d'incertitudes géopolitiques, a annoncé lundi son président Prabowo Subianto au moment où l'armée de l'air recevait six avions de combat Rafale de fabrication française.

"Nous devons continuer d'améliorer nos capacités de défense afin de servir de moyen de dissuasion. Nous n'avons d'autres intérêts que la protection de notre propre territoire", a déclaré M. Prabowo.

"Nous observons que le paysage géopolitique mondial est empreint d'incertitude et nous reconnaissons que la défense constitue un préalable fondamental à la stabilité", a-t-il ajouté.

Le président indonésien inspectait sur une base militaire de Jakarta des équipements livrés à l'armée, notamment six avions de combat Rafale et quatre Falcon 8X du français Dassault et un Airbus A400M Atlas, selon un communiqué de la présidence.

Le président indonésien Prabowo Subianto (C) lors d'une cérémonie à l'occasion de la réception par l'armée de l'air de six nouveaux Rafale, quatre Dassault Falcon 8X et un Airbus A400M Atlas, le 18 mai 2026 à Jakarta ( AFP / BAY ISMOYO )

Jakarta a signé un contrat de 8,1 milliards de dollars en 2022 pour l'achat de 42 avions de chasse Rafale. Trois des six Rafale présentés lundi avaient été livrés en janvier, a indiqué à l'AFP le porte-parole du ministère de la Défense, Rico Ricardo Sirait.

Il a souligné l'importance de ces avions de combat pour renforcer le système de défense aérienne de l'Indonésie et a affirmé que la modernisation des équipements de défense constituait également un investissement visant à préserver la souveraineté de la nation.

Prabowo, un ancien général arrivé au pouvoir en 2024, s'emploie à moderniser les équipements militaires vieillissants de l'Indonésie.

Il a rencontré le président français Emmanuel Macron le mois dernier à Paris. Les deux dirigeants ont discuté du renforcement de la coopération stratégique, notamment par le biais de "l'acquisition d'équipements de défense et du renforcement de l'industrie de la défense", selon un communiqué du gouvernement indonésien.

Selon un analyste, il est peu probable que l'Indonésie se retire du contrat d'acquisition des Rafale, malgré les pressions pesant sur son économie.

La première économie d'Asie du Sud-Est, qui est un importateur net de pétrole, subit les pressions de la hausse des prix du brut, provoquée par la guerre au Moyen-Orient, alors même que le gouvernement s'obstine à maintenir inchangés les prix subventionnés des carburants.

"Une autre question est de savoir si les réserves (financières, ndlr) d'urgence du gouvernement seront utilisées dans le cadre de ce processus d'acquisition", a indiqué Christian Guntur Lebang, du groupe de réflexion Lab45.

"Si tel est le cas, dans l'état actuel des finances du pays, qui ne sont pas au beau fixe, ce serait certainement imprudent", a-t-il ajouté.

Lors de la visite d'Emmanuel Macron à Jakarta en mai 2025, Sébastien Lecornu, alors ministre des Armées, avait affirmé que l'Indonésie avait signé une lettre d'intention pour l'achat de nouveaux avions Rafale à Dassault Aviation, sans préciser les chiffres ni le calendrier.