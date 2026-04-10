 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Indonésie envoie une lettre de réprimande à YouTube pour violation des règles relatives aux médias sociaux, selon le ministre
information fournie par Reuters 10/04/2026 à 02:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Indonésie a envoyé à Google une lettre de réprimande parce que sa plateforme YouTube ne s'est pas conformée aux nouvelles règles en matière de médias sociaux pour les enfants, a déclaré un ministre de haut rang, la première sanction de ce type depuis l'entrée en vigueur de ces règles le mois dernier.

* La plateforme YouTube de Google n'a pas satisfait aux exigences de la nouvelle loi et n'a pas indiqué les mesures à prendre pour s'y conformer, a déclaré jeudi la ministre des communications et du numérique, Meutya Hafid.

* "Le gouvernement indonésien n'a pas d'autre choix que de cesser de les tolérer... et nous passons maintenant aux sanctions. Et cette sanction est une lettre de réprimande", a déclaré la ministre, ajoutant que le gouvernement attendait de Google qu'il se conforme à la loi.

* Google GOOGL.O n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire vendredi.

* L'Indonésie exige que les entreprises de médias sociaux dont les plateformes sont jugées à haut risque désactivent les comptes appartenant à des enfants de moins de 16 ans.

* Les sanctions en cas de non-respect de ces restrictions peuvent aller jusqu'au blocage des plateformes, a déclaré l'Indonésie.

* L'Indonésie a également signalé TikTok, Roblox, X et Meta comme des plateformes à haut risque.

* Jeudi, Meta a déclaré qu'elle avait modifié ses exigences en matière d'âge minimum pour le porter à 16 ans.

* Les restrictions imposées par l'Indonésie, qui, selon le gouvernement, visent à réduire le risque de cyberintimidation et de dépendance, font suite à une interdiction imposée en Australie l'année dernière, en raison des inquiétudes suscitées par les effets néfastes que les médias sociaux pourraient avoir sur la santé mentale des jeunes.

Valeurs associées

ALPHABET-A
318,4900 USD NASDAQ +0,37%
META PLATFORMS
628,3900 USD NASDAQ +2,61%
ROBLOX RG-A
55,180 USD NYSE -0,47%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank