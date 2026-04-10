L'Indonésie envoie une lettre de réprimande à YouTube pour violation des règles relatives aux médias sociaux, selon le ministre

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L'Indonésie a envoyé à Google une lettre de réprimande parce que sa plateforme YouTube ne s'est pas conformée aux nouvelles règles en matière de médias sociaux pour les enfants, a déclaré un ministre de haut rang, la première sanction de ce type depuis l'entrée en vigueur de ces règles le mois dernier.

* La plateforme YouTube de Google n'a pas satisfait aux exigences de la nouvelle loi et n'a pas indiqué les mesures à prendre pour s'y conformer, a déclaré jeudi la ministre des communications et du numérique, Meutya Hafid.

* "Le gouvernement indonésien n'a pas d'autre choix que de cesser de les tolérer... et nous passons maintenant aux sanctions. Et cette sanction est une lettre de réprimande", a déclaré la ministre, ajoutant que le gouvernement attendait de Google qu'il se conforme à la loi.

* Google GOOGL.O n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire vendredi.

* L'Indonésie exige que les entreprises de médias sociaux dont les plateformes sont jugées à haut risque désactivent les comptes appartenant à des enfants de moins de 16 ans.

* Les sanctions en cas de non-respect de ces restrictions peuvent aller jusqu'au blocage des plateformes, a déclaré l'Indonésie.

* L'Indonésie a également signalé TikTok, Roblox, X et Meta comme des plateformes à haut risque.

* Jeudi, Meta a déclaré qu'elle avait modifié ses exigences en matière d'âge minimum pour le porter à 16 ans.

* Les restrictions imposées par l'Indonésie, qui, selon le gouvernement, visent à réduire le risque de cyberintimidation et de dépendance, font suite à une interdiction imposée en Australie l'année dernière, en raison des inquiétudes suscitées par les effets néfastes que les médias sociaux pourraient avoir sur la santé mentale des jeunes.