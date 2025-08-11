L'Indonésie envisage un "fonds souverain de l'IA" pour stimuler le développement, selon un document

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les autorités chargées de superviser le développement de l'intelligence artificielle en Indonésie ont proposé un "fonds souverain de l'IA" pour financer les ambitions de l'archipel de devenir un centre régional pour cette technologie à croissance rapide, selon un document gouvernemental.

Le mois dernier, Reuters a rapporté que la plus grande économie d'Asie du Sud-Est publierait sa première feuille de route nationale sur l'IA dans le but d'attirer les investissements étrangers, alors qu'elle cherche à rejoindre la course mondiale à l'IA et à la fabrication de puces.

Cette course a vu la Malaisie voisine obtenir des milliards de dollars de la part d'entreprises technologiques mondiales cherchant à construire des infrastructures essentielles pour répondre à la demande croissante de services de cloud et d'IA.

La stratégie de l'Indonésie, publiée sous la forme d'un livre blanc de 179 pages vu par Reuters, recommande, entre autres, un fonds souverain pour l'IA principalement géré par le nouveau fonds souverain du pays, Danantara Indonesia, qui contrôle plus de 900 milliards de dollars d'actifs.

Danantara Indonesia n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le document ne précise pas le montant qui serait nécessaire, mais estime que le fonds devrait être mis en place entre 2027 et 2029 et qu'un modèle public-privé devrait être mis en place pour financer l'effort de l'Indonésie en matière d'IA. Il suggère également d'augmenter les incitations fiscales pour les investisseurs nationaux dans l'IA, sans fournir de détails.

Le document stratégique, dont le ministère des communications et du numérique a déclaré qu'il attendait encore les commentaires du public avant la version finale, dresse un état des lieux de la préparation informatique de l'Indonésie à l'IA et formule des recommandations pour les stratégies politiques liées à l'IA jusqu'en 2030.

"L'Indonésie se trouve actuellement aux premiers stades de l'adoption de l'IA", peut-on lire dans le document. Des acteurs du secteur, dont le géant chinois Huawei et la plus grande entreprise technologique indonésienne GoTo GOTO.JK , ont contribué à la rédaction du rapport.

Selon un rapport publié en avril par le Boston Consulting Group, les pays de l'ANASE sont bien placés pour réaliser des gains substantiels grâce à l'IA, avec des contributions au PIB allant de 2,3 % à 3,1 % d'ici 2027, et l'Indonésie pourrait bénéficier de l'impact le plus important en termes de croissance absolue du produit intérieur brut.

La feuille de route détaille également les défis auxquels l'Indonésie est confrontée, notamment le manque de talents, le faible financement de la recherche, la connectivité inégale en dehors des grandes villes, les risques de désinformation et les fuites de données.

Les entreprises technologiques mondiales ont courtisé l'Indonésie dans le domaine de l'IA, notamment Nvidia

NVDA.O et Microsoft MSFT.O .