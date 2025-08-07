L'indice S&P 500 s'effondre après l'annonce du choix de Waller par Trump pour la présidence de la Fed

Indices: Dow en baisse de 0,52%, S&P 500 stable, Nasdaq en hausse de 0,46%

Apple progresse grâce à une promesse de fabrication de 100 milliards de dollars qui atténue les craintes liées aux tarifs douaniers

Eli Lilly chute après des résultats tardifs concernant un médicament oral pour la perte de poids

Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage atteignent leur niveau le plus élevé depuis un mois

Les principaux indices de Wall Street ont réduit leurs gains initiaux jeudi sur fond d'inquiétudes concernant l'indépendance de la Réserve fédérale, suite à un rapport selon lequel le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, était le principal candidat du président Donald Trump pour le poste de président de la banque centrale.

Le rapport de Bloomberg News fait suite aux critiques répétées de M. Trump à l'encontre de l'actuel président Jerome Powell pour ne pas avoir réduit les coûts d'emprunt, ce qui a soulevé des incertitudes quant à l'indépendance de la Fed. Le mandat de M. Powell doit prendre fin en mai.

"Il y a beaucoup d'incertitude quant à savoir qui va diriger la Fed. Non seulement parce que nous devons maintenant redessiner l'identité de cette nouvelle personne, mais aussi parce qu'il s'agit de savoir si elle sera capable de nous guider à travers ce (le scénario actuel)", a déclaré David Lundgren, gestionnaire de portefeuille, stratège en chef du marché chez Little Harbor Advisors.

On s'attend également à ce que M. Trump annonce dans les prochains jours le nom de son remplaçant intérimaire pour le gouverneur de la Fed, Adriana Kugler, alors que l'on s'attend à ce que le candidat soit une colombe politique qui sera probablement favorable à une baisse des taux d'intérêt.

A 10:59 a.m . ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a chuté de 230,10 points, ou 0,52%, à 43 963,02, le S&P 500 .SPX a gagné 0,26 points, ou 0,00%, à 6 345,62 et le Nasdaq Composite

.IXIC a gagné 97,56 points, ou 0,46%, à 21 266,98.

Sur la journée, le Nasdaq, à forte composante technologique, s'est distingué, conservant ses gains grâce aux espoirs que les grands géants de la technologie pourraient éviter les derniers tarifs douaniers de Trump sur les importations de puces.

Les actions d'Apple AAPL.O ont grimpé de 2,2 %, s'ajoutant à unehausse de5,1 % à Wall Street au cours de la séance précédente, après que M. Trump a déclaré que le fabricant de l'iPhone investirait 100 milliards de dollars supplémentaires aux États-Unis, portant son engagement total à 600 milliards de dollars au cours des quatre prochaines années.

M. Trump a également annoncé des droits de douane d'environ 100 % sur les importations de semi-conducteurs, mais a précisé qu'ils ne s'appliqueraient pas aux entreprises qui fabriquent aux États-Unis ou qui se sont engagées à le faire.

Les actions des fabricants de puces Nvidia NVDA.O et Broadcom AVGO.O ont augmenté de 2,3 % chacune, tandis que leur homologue Advanced Micro Devices AMD.O a progressé de 5,3 %.

Les valeurs susmentionnées ont dopé le secteur technologique .SPLRCT de 1,1%, menant les gains sectoriels, tandis que l'indice des soins de santé .SPXHC est tombé au plus bas avec une chute de 1,6%.

Le fabricant de médicaments Eli Lilly LLY.N a chuté de 14,4 % et s'apprêtait à vivre sa pire journée en un quart de siècle après avoir publié sur des données sur son médicament oral pour la perte de poids en phase finale. Le fabricant de médicaments a également relevé ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année.

Les droits de douane plus élevés de 10 % à 50 % imposés par Trump à des dizaines de partenaires commerciaux sont entrés en vigueur jeudi.

De nouveaux signes d'affaiblissement du marché du travail - en particulier après un rapport décevant sur la masse salariale en juillet - ont alimenté les spéculations selon lesquelles la Fed pourrait bientôt entamer un cycle de réduction des taux d'intérêt.

De nouvelles données ont montré que les demandes d'allocations chômage s 'élevaient à 226 000 pour la semaine du 2 août ( ), dépassant les attentes des économistes qui tablaient sur 221 000.

Les traders parient maintenant presque entièrement sur une réduction des taux en septembre, avec au moins deux mouvements attendus cette année, a montré l'outil FedWatch de CME Group.

Pendant ce temps, le fabricant de puces Intel INTC.O a perdu 0,7 % après que M. Trump a demandé la démission de son directeur général , en déclarant que "le directeur général d'Intel est en conflit d'intérêts et devrait démissionner immédiatement"

Le barrage des bénéfices du deuxième trimestre s'est poursuivi à plein régime. DoorDash DASH.O a dépassé les estimations de revenus et a prévu une valeur brute des marchandises plus élevée que prévu pour le trimestre en cours. Ses actions ont bondi de 2,9 %.

Les valeurs en progression ont été plus nombreuses que les valeurs en déclin dans un rapport de 1,21 contre 1 sur le NYSE, tandis que les valeurs en déclin ont été plus nombreuses que les valeurs en progression dans un rapport de 1,19 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 20 nouveaux sommets sur 52 semaines et cinq nouveaux creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 67 nouveaux sommets et 67 nouveaux creux.