 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 376,53
-1,77%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'indice Nasdaq des biotechnologies atteint un niveau record et devrait gagner près de 5 % cette semaine
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 21:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 novembre - ** L'indice Nasdaq des biotechnologies .NBI a atteint un niveau record et a progressé de 1,2% vendredi, ce qui le place sur la voie d'un gain d'environ 4,8% cette semaine

** Il s'agirait de la plus forte hausse hebdomadaire en pourcentage depuis la semaine du 29 septembre

** Les biotechnologies ont pris de l'élan cette semaine, en partie grâce à des accords de fusion et d'acquisition ou à des discussions ** Les actions d'Avadel Pharmaceuticals AVDL.O ont augmenté de 21,5% le vendredi après qu'Avadel ait révélé qu'elle avait reçu une proposition de rachat non sollicitée de la part de la société pharmaceutique danoise Lundbeck. L'offre de Lundbeck, qui pourrait atteindre 23 dollars par action, est comparée à celle d'Alkermes ALKS.O , qui pourrait atteindre 20 dollars par action. L'action d'Avadel est en hausse d'environ 25% pour la semaine et de 122% pour le cumul annuel ** Les actions de Mersana Therapeutics MRSN.O sont en hausse de plus de 200% sur la semaine, et de ~1% sur le vendredi. L'action avait déjà grimpé de plus de 200% jeudi après que Day One Biopharmaceuticals DAWN.O ait accepté d'acquérir Mersana dans le cadre d'une transaction qui pourrait valoir jusqu'à 285 millions de dollars ** En outre, Cogent Biosciences COGT.O est en hausse de plus de 100% sur la semaine après que la société ait déclaré lundi que son médicament expérimental combiné a significativement retardé la progression de la maladie chez les patients atteints d'une forme avancée de cancer de l'estomac dans une étude de stade avancé

Valeurs associées

ALKERMES
29,0400 USD NASDAQ -6,35%
AVADEL PHARMA
23,5600 USD NASDAQ +22,45%
COGENT BIOSCIS
0,000 USD NYSE Arca 0,00%
COGENT BIOSCIS
33,5400 USD NASDAQ -0,86%
DAY ONE BIOPHRM
8,8000 USD NASDAQ -0,56%
MERSANA THERAP
27,9200 USD NASDAQ +1,79%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un trader à la Bourse de New York, le 1er novembre 2025 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
    Wall Street sans direction claire à l'issue d'une semaine mouvementée
    information fournie par AFP 14.11.2025 22:45 

    La Bourse de New York a terminé sur une note contrastée vendredi, après une semaine chahutée en raison des incertitudes sur l'état de santé de l'économie américaine en l'absence d'indicateurs officiels. Le Dow Jones a reculé de 0,65%, l'indice Nasdaq a pris 0,13% ... Lire la suite

  • Pamela Fernandes et Gelvana Rodrigues, mères d'Emanuele et de Thiago, tués dans la catastrophe du barrage de Fundao, près de la ville de Mariana, au Brésil, arrivent à la Haute Cour de Londres le 13 mars 2025 ( AFP / HENRY NICHOLLS )
    BHP jugé responsable d'un désastre écologique au Brésil, compensations colossales en jeu
    information fournie par AFP 14.11.2025 22:19 

    La justice britannique a reconnu vendredi le géant minier australien BHP responsable de la rupture dévastatrice d'un barrage minier au Brésil en 2015, une décision ouvrant la voie à des dizaines de milliards de livres de compensations pour les 620.000 plaignants ... Lire la suite

  • Une statue représentant le président américain Donald Trump et le délinquant sexuel Jeffrey Epstein près du Capitole, à Washington, le 2 octobre 2025 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )
    Affaire Epstein: Trump contre-attaque et vise Bill Clinton
    information fournie par AFP 14.11.2025 21:53 

    Donald Trump a contre-attaqué vendredi en réclamant une enquête fédérale sur la relation entre Jeffrey Epstein et certaines personnalités démocrates dont Bill Clinton, à l'heure où ses propres liens avec le délinquant sexuel font l'objet de nouvelles questions. ... Lire la suite

  • L'aéroport international de Boston Logan, dans le Massachusetts, le 10 novembre 2025 ( AFP / Joseph Prezioso )
    Le ciel américain retrouve un niveau de vols quasi normal
    information fournie par AFP 14.11.2025 21:48 

    Le ministre américain des Transports s'est réjoui vendredi que l'espace aérien des États-Unis ait connu la veille l'un de ses "meilleurs jours depuis un moment" grâce à la fin de la paralysie budgétaire, avec très peu de contrôleurs absents. "Hier a été l'une des ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank