L'indice Nasdaq des biotechnologies atteint un niveau record et devrait gagner près de 5 % cette semaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 novembre - ** L'indice Nasdaq des biotechnologies .NBI a atteint un niveau record et a progressé de 1,2% vendredi, ce qui le place sur la voie d'un gain d'environ 4,8% cette semaine

** Il s'agirait de la plus forte hausse hebdomadaire en pourcentage depuis la semaine du 29 septembre

** Les biotechnologies ont pris de l'élan cette semaine, en partie grâce à des accords de fusion et d'acquisition ou à des discussions ** Les actions d'Avadel Pharmaceuticals AVDL.O ont augmenté de 21,5% le vendredi après qu'Avadel ait révélé qu'elle avait reçu une proposition de rachat non sollicitée de la part de la société pharmaceutique danoise Lundbeck. L'offre de Lundbeck, qui pourrait atteindre 23 dollars par action, est comparée à celle d'Alkermes ALKS.O , qui pourrait atteindre 20 dollars par action. L'action d'Avadel est en hausse d'environ 25% pour la semaine et de 122% pour le cumul annuel ** Les actions de Mersana Therapeutics MRSN.O sont en hausse de plus de 200% sur la semaine, et de ~1% sur le vendredi. L'action avait déjà grimpé de plus de 200% jeudi après que Day One Biopharmaceuticals DAWN.O ait accepté d'acquérir Mersana dans le cadre d'une transaction qui pourrait valoir jusqu'à 285 millions de dollars ** En outre, Cogent Biosciences COGT.O est en hausse de plus de 100% sur la semaine après que la société ait déclaré lundi que son médicament expérimental combiné a significativement retardé la progression de la maladie chez les patients atteints d'une forme avancée de cancer de l'estomac dans une étude de stade avancé