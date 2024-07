L'indice FAO des prix des produits laitiers en hausse de 1,2% sur un mois

(AOF) - L'indice FAO des prix des produits laitiers a enregistré au mois de juin une hausse de 1,2 % par rapport à mai et de 6,6% sur un an. Les cours internationaux du beurre ont atteint leur plus haut niveau depuis 24 mois, sous l'effet de l'accroissement de la demande mondiale de livraisons à court terme, dans un contexte de fortes ventes au détail et de baisse saisonnière des livraisons de lait en Europe de l'ouest.

Les prix du lait écrémé en poudre ont quant à eux augmenté, principalement en raison de la stabilité des importations en provenance de l'Asie de l'Est et de ventes internes quelque peu élevées en Europe de l'Ouest.

En revanche, les prix du fromage ont légèrement fléchi, essentiellement à la suite d'un ralentissement de la demande mondiale à l'importation de livraisons à court terme.