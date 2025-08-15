L'indice FAO des prix de la viande en hausse en juillet

(AOF) - L'indice FAO des prix de la viande a affiché une valeur moyenne de 127,3 points en juillet 2025, soit 1,5 point (1,2%) de plus qu'en juin et 7,3 points (6%) de plus qu'en juillet 2024 et le niveau le plus élevé jamais enregistré. La hausse s'explique principalement par l'augmentation des prix de la viande de bovins et de la viande d'ovins, ainsi que par une légère progression des cours de la viande de volaille, tandis que les prix de la viande de porc ont diminué.

Les prix mondiaux de la viande de bovins ont atteint un nouveau record, soutenus par l'accroissement des cours en Australie, sous l'effet d'une forte demande à l'importation, en particulier de la part de la Chine et des États-Unis d'Amérique, qui était supérieure aux disponibilités exportables.

La tonicité de la demande mondiale a également contribué à l'affermissement des prix au Brésil.

Les prix de la viande d'ovins ont connu une hausse marquée pour le quatrième mois consécutif, en raison de disponibilités à l'exportation limitées en Océanie face à la demande mondiale soutenue.

Les prix de la viande de volaille ont légèrement progressé sous l'effet de l'augmentation des prix à l'exportation au Brésil, due à l'assouplissement des restrictions et à la reprise progressive des importations de plusieurs partenaires commerciaux clés une fois que le Brésil a retrouvé le statut de zone indemne de grippe aviaire hautement pathogène à la mi-juin.

En revanche, les prix de la viande de porc ont décliné, essentiellement du fait de la baisse des cours dans l'Union européenne, où l'abondance des disponibilités intérieures a coïncidé avec une désaffection relative pour ce produit à l'échelle mondiale.