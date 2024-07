L'indice de l'optimisme des PME américaine atteint un sommet

(AOF) - L'indice de l’optimisme des petites entreprises américaines élaboré par la NFIB (National Federation of Independent Business) a atteint son plus haut niveau de l'année en juin 2024 à 91,5, soit une augmentation d'un point sur un mois. La dernière fois que l’indice a dépassé ce niveau, c’était en décembre 2023, où il avait atteint 91,9. Juin 2024 est cependant le 30e mois sous la moyenne historique de 98. Selon la NFIB, l'inflation reste le principal problème des petites entreprises : pour 21 % des propriétaires il s'agit de leur problème le plus important - en baisse d'un point sur un mois.

"Main Street reste pessimiste quant à l'économie pour le reste de l'année", déclare Bill Dunkelberg, économiste en chef de la NFIB. " L'augmentation des rémunérations a entraîné une hausse des prix partout. Pendant ce temps, aucun soulagement de l'inflation n'est en vue pour les propriétaires de petites entreprises alors qu'ils se préparent à des mois incertains".