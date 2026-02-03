L'indice boursier mondial recule, le pétrole s'envole sur fond de craintes liées à l'Iran, l'or et l'argent progressent

L'indice mondial des actions MSCI a perdu du terrain mardi, les valeurs technologiques ayant entraîné Wall Street à la baisse, contrastant avec la flambée des cours du pétrole sur fond de craintes de tensions entre les États-Unis et l'Iran, tandis que les prix des métaux précieux ont fortement augmenté, regagnant une partie du terrain perdu après une déroute de deux jours. . Les prix du pétrole ont bondi après que l'armée américaine a abattu un drone iranien qui s'approchait du porte-avions Abraham Lincoln en mer d'Arabie, selon un rapport de Reuters citant un responsable américain. Par ailleurs, un groupe de canonnières iraniennes s'est approché d'un pétrolier battant pavillon américain dans le détroit d'Ormuz, au nord d'Oman, selon des sources maritimes et un cabinet de conseil en sécurité ont déclaré mardi. Pendant ce temps, le dollar américain était légèrement en baisse, tandis que le dollar australien était le plus performant mardi après que la banque centrale a rejoint le Japon en tant que seule économie développée à augmenter ses taux d'intérêt. L'anxiété des investisseurs a semblé augmenter au fil de la séance, l'indice de volatilité CBOE .VIX s'accélérant vers la fin de la première demi-heure de la séance boursière américaine et continuant à gagner du terrain. A Wall Street , l'indice S&P 500 et le Nasdaq ont ouvert en hausse mais ont rapidement perdu du terrain, les valeurs logicielles pesant en raison des inquiétudes concernant la concurrence de l'IA. Les actions de Nvidia NVDA.O ont pesé le plus lourd à Wall Street après que Reuters a rapporté que le développeur de ChatGPT, OpenAI, recherchait des alternatives plus rapides aux puces d'intelligence artificielle de Nvidia. "Tous les titres relatifs à l'intelligence artificielle sont actuellement considérés comme négatifs et comme un vent contraire pour le marché dans son ensemble. Sous la surface, il y a des secteurs du marché qui se comportent bien, mais la technologie est touchée de plein fouet", a déclaré Sahak Manuelian, directeur général du trading d'actions mondiales chez Wedbush Securities à Pasadena, en Californie. Les investisseurs étaient également préoccupés par les résultats, le fabricant de puces AMD AMD.O et la société d'équipement de serveurs Super Micro Computer SMCI.O devant publier leurs résultats après la clôture du marché. A 1:30 p.m. ET (1830 GMT), le Dow Jones Industrial Average .DJI était en baisse de 434,86 points, soit 0,88%, à 48 972,16, le S&P 500 .SPX a perdu 92,68 points, soit 1,33%, à 6 883,94 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 482,87 points, soit 2,04%, à 23 109,64. L'indice MSCI des valeurs mondiales .MIWD00000PUS a perdu 3,76 points, soit 0,36%, à 1 040,01. Plus tôt, l'indice paneuropéen STOXX 600 <.STOXX > a terminé en hausse de 0,1% pour son deuxième record de clôture consécutif, mais les échanges ont été freinés par une forte baisse des valeurs des logiciels et de la publicité. Alors que le secteur technologique pondéreux .SPLRCT a été le plus faible de l'indice S&P 500, en baisse de 3%, le secteur de l'énergie .SPNY a été le plus fort, en hausse de plus de 2%, aidé par la hausse des prix du pétrole. Les prix du pétrole se sont envolés en raison des inquiétudes concernant l'Iran, après avoir chuté de plus de 4% au cours de la session précédente. Les traders ont également fait part de leurs inquiétudes concernant l'offre, la Russie poursuivant ses attaques contre l'Ukraine, tout en espérant qu'un accord entre les États-Unis et l'Inde visant à réduire les droits de douane pourrait stimuler la demande mondiale. Le brut américain CLc1 a augmenté de 1,17% à 62,87 dollars le baril et le Brent LCOc1 a augmenté à 66,98 dollars le baril, en hausse de 1,03% sur la journée. Les matières premières et le dollar ont été secoués depuis la nomination par le président américain Trump de Kevin Warsh à la tête de la Réserve fédérale vendredi dernier. Alors que l'on s'attend à ce qu'il subisse des pressions de la part de Trump pour réduire les taux d'intérêt, Warsh souhaite réduire le bilan de la Fed, ce qui ferait augmenter les rendements obligataires, ce qui est considéré comme un élément négatif pour les métaux précieux. Mais mardi, l'or au comptant XAU= a augmenté de 5,32% à 4 913,23 dollars l'once, après avoir chuté d'environ 13% au cours des deux sessions précédentes. L'argent au comptant XAG= a augmenté de 5,05% à 83,43 dollars l'once après avoir chuté de 6% lors de la session de lundi et de 27% vendredi. "Le marché s'est montré assez inquiet, adoptant au moins un biais hawkish à la nomination de Kevin Warsh à la présidence de la Fed", a déclaré Jack Janasiewicz, stratégiste de portefeuille principal chez Natixis Investment Managers. "Nous constatons un retour au calme sur les marchés des matières premières, comme l'or et l'argent." En ce qui concerne les devises , le dollar a fait un pas en arrière après la hausse de la semaine dernière par rapport à une série de devises. Le dollar australien AUD= s'est renforcé de 0,86% contre le billet vert à 0,7007 $ après que la Reserve Bank of Australia a relevé ses taux d'un quart de point à 3,85%, citant une inflation supérieure à l'objectif et un marché du travail tendu. L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises dont le yen et l'euro, a baissé de 0,12% à 97,42, avec l'euro EUR= en hausse de 0,21% à 1,1814 $. Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est en revanche renforcé de 0,1% à 155,76. En ce qui concerne les bons du Trésor américain , les rendements ont légèrement augmenté alors que les traders évaluaient les changements possibles de la politique de la Réserve fédérale sous Warsh, face à des données économiques américaines retardées en raison d'une fermeture partielle du gouvernement. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a augmenté de 0,7 point de base à 4,284%, contre 4,277% lundi en fin de journée, tandis que le rendement des obligations à 30 ans US30YT=RR a augmenté de 0,5 point de base à 4,9138%. Le rendement des obligations à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, a augmenté de 0,6 point de base à 3,576%, contre 3,57% lundi en fin de journée.