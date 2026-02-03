 Aller au contenu principal
L'indice boursier mondial recule, le pétrole s'envole sur fond de craintes liées à l'Iran, l'or et l'argent progressent
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 20:11

L'indice mondial des
actions MSCI a perdu du terrain mardi, les valeurs
technologiques ayant entraîné Wall Street à la baisse,
contrastant avec la flambée des cours du pétrole sur fond de
craintes de tensions entre les États-Unis et l'Iran, tandis que
les prix des métaux précieux ont fortement augmenté, regagnant
une partie du terrain perdu après une déroute de deux jours.
.
Les prix du pétrole ont bondi après que l'armée américaine a
abattu un drone iranien  qui s'approchait du porte-avions
Abraham Lincoln en mer d'Arabie, selon un rapport de Reuters
citant un responsable américain. Par ailleurs, un groupe de
canonnières iraniennes s'est approché d'un pétrolier battant
pavillon américain  dans le détroit d'Ormuz, au nord
d'Oman, selon des sources maritimes et un cabinet de conseil en
sécurité ont déclaré mardi.
Pendant ce temps, le dollar américain était légèrement en
baisse, tandis que le dollar australien était le plus performant
mardi après que la banque centrale  a rejoint le Japon en
tant que seule économie développée à augmenter ses taux
d'intérêt.
    L'anxiété des investisseurs a semblé augmenter au fil de la
séance, l'indice de volatilité CBOE  .VIX  s'accélérant vers la
fin de la première demi-heure de la séance boursière américaine
et continuant à gagner du terrain.
    A Wall Street , l'indice S&P 500 et le Nasdaq ont
ouvert en hausse mais ont rapidement perdu du terrain, les
valeurs logicielles pesant  en raison des inquiétudes
concernant la concurrence de l'IA. Les actions de Nvidia
 NVDA.O  ont pesé le plus lourd à Wall Street après que Reuters
a rapporté que le développeur de ChatGPT, OpenAI, recherchait
des alternatives plus rapides  aux puces d'intelligence
artificielle de Nvidia. 
"Tous les titres relatifs à l'intelligence artificielle sont
actuellement considérés comme négatifs et comme un vent
contraire pour le marché dans son ensemble. Sous la surface, il
y a des secteurs du marché qui se comportent bien, mais la
technologie est touchée de plein fouet", a déclaré Sahak
Manuelian, directeur général du trading d'actions mondiales chez
Wedbush Securities à Pasadena, en Californie. 
Les investisseurs étaient également préoccupés par les
résultats, le fabricant de puces AMD  AMD.O  et la société
d'équipement de serveurs Super Micro Computer  SMCI.O  devant
publier leurs résultats après la clôture du marché. 
A 1:30 p.m. ET (1830 GMT), le Dow Jones Industrial Average
 .DJI  était en baisse de 434,86 points, soit 0,88%, à 48
972,16, le S&P 500  .SPX  a perdu 92,68 points, soit 1,33%, à 6
883,94 et le Nasdaq Composite  .IXIC  a perdu 482,87 points,
soit 2,04%, à 23 109,64. 
L'indice MSCI des valeurs mondiales  .MIWD00000PUS  a perdu 3,76
points, soit 0,36%, à 1 040,01.
Plus tôt, l'indice paneuropéen STOXX 600  <.STOXX > a
terminé en hausse de 0,1% pour son deuxième record de clôture
consécutif, mais les échanges ont été freinés par une forte
baisse des valeurs des logiciels et de la publicité.
Alors que le secteur technologique pondéreux  .SPLRCT  a été le
plus faible de l'indice S&P 500, en baisse de 3%, le secteur de
l'énergie  .SPNY  a été le plus fort, en hausse de plus de 2%,
aidé par la hausse des prix du pétrole.
Les prix du pétrole  se sont envolés en raison des
inquiétudes concernant l'Iran, après avoir chuté de plus de 4%
au cours de la session précédente. Les traders ont également
fait part de leurs inquiétudes concernant l'offre, la Russie
poursuivant ses attaques contre l'Ukraine, tout en espérant
qu'un accord entre les États-Unis et l'Inde visant à réduire les
droits de douane pourrait stimuler la demande mondiale.
Le brut américain  CLc1  a augmenté de 1,17% à 62,87 dollars le
baril et le Brent  LCOc1  a augmenté à 66,98 dollars le baril,
en hausse de 1,03% sur la journée.
Les matières premières et le dollar ont été secoués depuis la
nomination par le président américain Trump de Kevin Warsh
 à la tête de la Réserve fédérale vendredi dernier. Alors
que l'on s'attend à ce qu'il subisse des pressions de la part de
Trump pour réduire les taux d'intérêt, Warsh  souhaite
réduire le bilan de la Fed, ce qui ferait augmenter les
rendements obligataires, ce qui est considéré comme un élément
négatif pour les métaux précieux. 
Mais mardi, l'or au comptant  XAU=  a augmenté de 5,32% à 4
913,23 dollars l'once, après avoir chuté d'environ 13% au cours
des deux sessions précédentes. L'argent au comptant  XAG=  a
augmenté de 5,05% à 83,43 dollars l'once après avoir chuté de 6%
lors de la session de lundi et de 27% vendredi. 
    "Le marché s'est montré assez inquiet, adoptant au moins un
biais hawkish à la nomination de Kevin Warsh à la présidence de
la Fed", a déclaré Jack Janasiewicz, stratégiste de portefeuille
principal chez Natixis Investment Managers. 
    "Nous constatons un retour au calme sur les marchés des
matières premières, comme l'or et l'argent." 
En ce qui concerne les devises , le dollar a fait un pas
en arrière après la hausse de la semaine dernière par rapport à
une série de devises.
Le dollar australien  AUD=  s'est renforcé de 0,86% contre le
billet vert à 0,7007 $ après que la Reserve Bank of Australia a
relevé ses taux d'un quart de point à 3,85%, citant une
inflation supérieure à l'objectif et un marché du travail tendu.
L'indice du dollar  =USD , qui mesure le billet vert par rapport
à un panier de devises dont le yen et l'euro, a baissé de 0,12%
à 97,42, avec l'euro  EUR=  en hausse de 0,21% à 1,1814 $.
Face au yen japonais  JPY= , le dollar s'est en revanche
renforcé de 0,1% à 155,76.
En ce qui concerne les bons du Trésor américain , les
rendements ont légèrement augmenté alors que les traders
évaluaient les changements possibles de la politique de la
Réserve fédérale sous Warsh, face à des données économiques
américaines retardées en raison d'une fermeture partielle du
gouvernement.
Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans
 US10YT=RR  a augmenté de 0,7 point de base à 4,284%, contre
4,277% lundi en fin de journée, tandis que le rendement des
obligations à 30 ans  US30YT=RR  a augmenté de 0,5 point de base
à 4,9138%.
Le rendement des obligations à 2 ans  US2YT=RR , qui évolue
généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, a
augmenté de 0,6 point de base à 3,576%, contre 3,57% lundi en
fin de journée.

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
241,0740 USD NASDAQ -2,11%
AUD/USD SPOT
0,7004 Six - Forex 1 +0,79%
Argent
84,28 USD Six - Forex 1 +6,28%
CUIVRE (COPPER GRADE)
12 987,00 USD LME -2,86%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
48 990,52 Pts Index Ex -0,84%
EUR/USD SPOT
1,1815 USD Six - Forex 1 +0,20%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NASDAQ Composite
23 095,41 Pts Index Ex -2,11%
NVIDIA
178,1550 USD NASDAQ -4,02%
Or
4 934,69 USD Six - Forex 1 +5,87%
Pétrole Brent
67,50 USD Ice Europ +1,79%
Pétrole WTI
63,42 USD Ice Europ +2,47%
S&P 500 INDEX
6 885,33 Pts CBOE -1,31%
STOXX Europe 600
617,93 Pts DJ STOXX +0,10%
SUPER MICRO
28,9300 USD NASDAQ -2,63%
USA BENCHMARK 10A
4,314 Rates +1,67%
USA BENCHMARK 2A
3,631 Rates +0,66%
USD/JPY SPOT
155,7510 Six - Forex 1 +0,12%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

