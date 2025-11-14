 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 115,60
-1,42%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'Inde renforce sa législation sur la protection de la vie privée en adoptant de nouvelles règles sur la collecte de données
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 14:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Inde a mis en vigueur vendredi de nouvelles règles de confidentialité qui obligeront Meta, Google, OpenAI et d'autres entreprises à minimiser la collecte de données personnelles et à donner aux gens plus de contrôle sur leurs informations.

Ces règles, qui s'apparentent aux objectifs plus larges de la loi historique de l'Union européenne sur la protection de la vie privée (GDPR), interviennent alors que les pays s'efforcent de protéger les données personnelles avec l'adoption croissante de l'IA.

Les entreprises ne pourront collecter que les données nécessaires à une finalité précise en vertu de ces règles, qui mettront en application la loi indienne de 2023 sur la protection des données personnelles numériques, très stricte .

Les entreprises devront également donner aux utilisateurs indiens une explication claire de la collecte, leur permettre de se désinscrire et les informer si leurs informations sont impliquées dans une violation de données.

Avec près d'un milliard d'utilisateurs en ligne, les services d'IA tels que ChatGPT, Perplexity et Google Gemini comptent l'Inde parmi leurs plus grands marchés.

"Il s'agit de l'étape opérationnelle la plus importante du nouveau régime indien de protection de la vie privée depuis l'entrée en vigueur de la loi DPDP de 2023", a déclaré Dhruv Garg, du groupe de recherche Indian Governance and Policy Project.

L'Inde élabore également une série d'autres réglementations dans l'espace numérique, y compris des exigences de conformité plus élevées pour les entreprises d'IA et les entreprises de médias sociaux.

Le gouvernement a adopté la loi sur la confidentialité des données en 2023. L'officialisation des règles qui la régissent vendredi la met effectivement en pratique.

Valeurs associées

ALPHABET-A
278,5700 USD NASDAQ 0,00%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
609,8900 USD NASDAQ 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )
    Le fonds RedBird renonce à acheter le quotidien britannique The Telegraph
    information fournie par Boursorama avec AFP 14.11.2025 15:01 

    Le fonds américain RedBird a annoncé vendredi renoncer à acquérir le quotidien britannique The Telegraph pour 500 millions de livres (565 millions d'euros), replongeant la prestigieuse publication conservatrice dans l'incertitude. "RedBird a retiré aujourd'hui ... Lire la suite

  • La lumière des explosions est visible à Kiev au cours d'une attaque de missiles et de drones sur la capitale, le 14 novembre 2025 ( AFP / Sergei SUPINSKY )
    Ukraine : six morts à Kiev dans une attaque russe d'ampleur sur des quartiers résidentiels
    information fournie par AFP 14.11.2025 14:55 

    Une attaque russe massive a ciblé des quartiers résidentiels dans toute la ville de Kiev pendant la nuit, faisant au moins six morts dans un même immeuble, ont annoncé vendredi les autorités ukrainiennes, tandis que Moscou a dit avoir détruit plus de 200 drones ... Lire la suite

  • Des volutes de vapeur s'échappent de la centrale électrique au gaz d'Hamborn et de la cokerie situées près du haut fourneau Schwelgern, sur le site du groupe industriel allemand ThyssenKrupp à Duisbourg (ouest de l'Allemagne), le 14 octobre 2024. ( AFP / INA FASSBENDER )
    Électricité : l'Allemagne fixe un tarif réduit pour l’industrie
    information fournie par Boursorama avec Media Services 14.11.2025 14:52 

    Pendant trois ans, Berlin bénéficiera d’un tarif préférentiel de l’électricité d’environ cinq centimes d’euros par kilowattheure, annonce le chancelier Friedrich Merz. De 2026 à 2028, l'industrie allemande va bénéficier d'un tarif réduit attendu à "environ cinq ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 14.11.2025 14:42 

    (Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, précisions sur Google, Merck, Cidara et Walmart) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,61% pour le ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank