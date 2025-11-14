L'Inde renforce sa législation sur la protection de la vie privée en adoptant de nouvelles règles sur la collecte de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Inde a mis en vigueur vendredi de nouvelles règles de confidentialité qui obligeront Meta, Google, OpenAI et d'autres entreprises à minimiser la collecte de données personnelles et à donner aux gens plus de contrôle sur leurs informations.

Ces règles, qui s'apparentent aux objectifs plus larges de la loi historique de l'Union européenne sur la protection de la vie privée (GDPR), interviennent alors que les pays s'efforcent de protéger les données personnelles avec l'adoption croissante de l'IA.

Les entreprises ne pourront collecter que les données nécessaires à une finalité précise en vertu de ces règles, qui mettront en application la loi indienne de 2023 sur la protection des données personnelles numériques, très stricte .

Les entreprises devront également donner aux utilisateurs indiens une explication claire de la collecte, leur permettre de se désinscrire et les informer si leurs informations sont impliquées dans une violation de données.

Avec près d'un milliard d'utilisateurs en ligne, les services d'IA tels que ChatGPT, Perplexity et Google Gemini comptent l'Inde parmi leurs plus grands marchés.

"Il s'agit de l'étape opérationnelle la plus importante du nouveau régime indien de protection de la vie privée depuis l'entrée en vigueur de la loi DPDP de 2023", a déclaré Dhruv Garg, du groupe de recherche Indian Governance and Policy Project.

L'Inde élabore également une série d'autres réglementations dans l'espace numérique, y compris des exigences de conformité plus élevées pour les entreprises d'IA et les entreprises de médias sociaux.

Le gouvernement a adopté la loi sur la confidentialité des données en 2023. L'officialisation des règles qui la régissent vendredi la met effectivement en pratique.