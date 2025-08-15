L'Inde prévoit de réduire radicalement les taxes à la consommation d'ici octobre pour stimuler l'économie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le plan indien de réduction des impôts vise à stimuler la croissance face aux tarifs douaniers américains

*

Le gouvernement prévoit une structure de TPS à deux taux (5 % et 18 %)

*

L'Inde envisage de supprimer les taux d'imposition de 12 % et 28 %

*

L'Inde prévoit de taxer à 5 % 99 % des produits taxés à 12 %

(Ajoute des détails sur les changements fiscaux prévus, paragraphes 1-3, contexte) par Nikunj Ohri et Shilpa Jamkhandikar

Le gouvernement indien réduira la taxe à la consommation qu'il impose aux consommateurs et aux entreprises d'ici octobre, a déclaré un haut fonctionnaire vendredi, quelques heures après que le Premier ministre Narendra Modi a annoncé des réformes fiscales radicales pour stimuler l'économie dans le cadre d'un conflit commercial avec Washington.

Le gouvernement fédéral proposera une structure à deux taux, de 5 % et 18 %, supprimant les taxes de 12 % et 28 % qui étaient imposées sur certains articles, a déclaré le responsable gouvernemental, qui a refusé d'être nommé car les plans sont encore privés.

L'objectif est de ramener à 5 % "99 %" de tous les articles relevant de la catégorie des 12 %, a précisé le fonctionnaire. Cette tranche de taxation comprend le beurre, les jus de fruits et les fruits secs, et toute réduction du panier pourrait profiter à des entreprises telles que Nestlé NESN.S , Hindustan Unilever HLL.NS et Procter & Gamble PG.N .

Le plan de réduction des impôts intervient dans un contexte de tensions croissantes entre New Delhi et Washington au sujet des droits de douane élevés imposés par les États-Unis sur les produits indiens. Vendredi, M. Modi a lancé un appel public à la promotion des produits nationaux sur le site , et ses partisans ont appelé au boycott des produits américains.

S'adressant à la nation à l'occasion de son 79e jour d'indépendance, M. Modi avait déclaré que la taxe sur les biens et services serait réformée et que les impôts seraient réduits d'ici à Diwali, la fête hindoue des lumières, qui sera célébrée en octobre de cette année.

"Ce Diwali, je vais en faire un double Diwali pour vous. Au cours des huit dernières années, nous avons entrepris une réforme majeure de la taxe sur les produits et services. Nous mettons en place des réformes de la TPS de nouvelle génération qui réduiront la charge fiscale dans tout le pays", a déclaré M. Modi.

La décision finale sera prise par le GST (goods and services taxes) Council, qui est présidé par le ministre des finances et dont les membres sont tous les ministres des finances des États, a déclaré le fonctionnaire. Le conseildevrait se réunir d'ici le mois d'octobre.

Citi estime qu'environ 20 % des articles - y compris les aliments et boissons emballés, les vêtements et les chambres d'hôtel - relèvent de la tranche de 12 % de la TPS, ce qui représente 5 à 10 % de la consommation et 5 à 6 % des recettes de la TPS.

Si la plupart de ces produits sont déplacés vers la tranche de 5 % et certains vers la tranche de 18 %, cela pourrait entraîner une perte de revenus d'environ 500 milliards de roupies, soit 0,15 % du PIB, ce qui pourrait porter le total des mesures de relance pour les ménages au cours de l'exercice 2025-26 à 0,6 %-0,7 % du PIB, a déclaré la maison de courtage.