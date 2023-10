L'impact des récessions sur les marchés financiers

Les États-Unis ont connu quinze périodes de récession depuis 1929. À New York, le 30 juin 1931, l’American Union Bank ferme ses portes devant une foule de déposants qui n’ont pas réussi à retirer leurs économies à temps.(© CC)

L'ampleur et la rapidité de la hausse des taux directeurs aux États-Unis augmentent le risque d'une croissance négative en 2024. Une nouvelle peu favorable aux actions dans le monde, même si quelques rares secteurs d'activité devraient mieux résister que d'autres.

Alors que la planète financière s'interroge sur la probabilité d'une récession aux États-Unis et sur son calendrier, les experts de Deutsche Bank Research ont publié une étude sur les récessions (deux trimestres consécutifs de croissance négative) survenues depuis plus d'un siècle, leur fréquence et leurs conséquences sur les actions et les obligations.

Ils ont passé en revue 60 récessions britanniques advenues depuis 1700, 34 américaines depuis 1854, 11 allemandes, 13 françaises et 12 canadiennes depuis 1920, sept italiennes depuis 1980 et six «croissances négatives» au Japon depuis 1990.

Moins de récessions que dans le passé

Les récessions sont devenues bien plus rares dans les pays développés depuis 1982. Les États-Unis, l'Allemagne et la France en ont connu seulement quatre, la Grande-Bretagne et le Canada seulement trois.

L'Italie et le Japon ont connu six récessions depuis quarante ans. Durant les quarante années précédentes (entre 1942 et 1982), les États-Unis ont enregistré neuf récessions et quarante ans plus tôt (entre 1902 et 1942) dix récessions.

Depuis 1982, les phases d'expansion américaine durent en moyenne 8,6 années et seulement 8% de la période a été en récession (contre 2,8 ans de prospérité moyenne et 35% de récession auparavant). L'expansion la plus longue au sein des pays du G7 est la période française des Trente Glorieuses, qui a pris fin en 1974 avec le