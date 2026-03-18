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L'imec belge s'équipe d'un outil EUV ASML High NA rare pour la prochaine génération de puces
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 17:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* imec obtient une machine EUV ASML High NA d'une valeur de 400 millions de dollars

* L'outil est à la base de la ligne NanoIC européenne et stimule la recherche sur les puces

* La technologie High NA permet de réduire la taille des puces d'intelligence artificielle et de mémoire à partir de 2027

(Mises à jour pour ajouter des photos) par Toby Sterling

Le laboratoire belge de recherche sur les puces imec a déclaré mercredi qu'il avait obtenu une machine de lithographie EUV High NA d'ASML d'une valeur de 400 millions de dollars - une parmi moins d'une douzaine dans le monde - renforçant ainsi son rôle dans la préparation des outils de fabrication de puces de la prochaine génération pour l'industrie.

Les clients d'ASML ASML.AS , dont Intel INTC.O et SK Hynix 000660.KS , se préparent à utiliser les outils High NA - qui promettent des circuits de puce beaucoup plus petits - pour fabriquer de nouvelles puces logiques IA et des puces mémoire à large bande passante dès 2027.

imec, qui a aidé ASML à développer la technologie EUV, achète l'outil dans le cadre de son modèle commercial, qui consiste à donner aux entreprises et aux chercheurs un accès partagé à des outils de fabrication de puces de pointe dans un cadre semblable à celui d'une usine.

Grâce à ses nombreux accords bilatéraux avec des fabricants d'équipements pour puces, notamment ASML, Applied Materials

AMAT.O , LAM LRCX.O , KLA KLAC.O et Tokyo Electron 8035.T , l'imec est devenu le lieu où les fabricants de puces testent et développent leurs outils de nouvelle génération et s'assurent qu'ils fonctionnent ensemble.

PIÈCE MAÎTRESSE DE LA LIGNE PILOTE NANOÏQUE DE L'IMEC L'outil High NA sera la pièce maîtresse de la ligne pilote NanoIC de l'imec, d'une valeur de 2,5 milliards d'euros, , qui comprend 1,4 milliard d'euros de financement public, notamment dans le cadre de la loi sur les puces de l'UE.

L'obtention de la machine ASML pour la ligne "renforce la position de l'Europe au cœur de la chaîne de valeur mondiale des semi-conducteurs", a déclaré Luc Van den hove, directeur général de l'Imec, lors d'une conférence de presse. "C'est le cœur de l'autonomie stratégique et de la souveraineté technologique de l'Europe."

ASML est le seul fabricant d'outils de lithographie dans l'ultraviolet extrême (EUV), qui "impriment" les circuits sur les puces.

High NA fait référence à la plus grande ouverture numérique de la nouvelle machine, semblable à une caméra, qui permet de créer des caractéristiques de puce jusqu'à 66 % plus petites, ce qui les rend plus rapides et plus efficaces sur le plan énergétique. ASML a déclaré à Reuters en février que les outils High NA étaient prêts à être utilisés dans la production commerciale après des années de tests.

Valeurs associées

APPLIED MATERIALS
354,7200 USD NASDAQ +0,64%
ASML HLDG
1 191,0000 EUR Euronext Amsterdam -0,23%
INTEL
45,0450 USD NASDAQ +2,24%
KLA
1 501,1150 USD NASDAQ +1,33%
LAM RESEARCH
229,5000 USD NASDAQ +1,34%
TOKYO ELECTRON
213,100 EUR Tradegate -2,20%
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