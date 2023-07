L'IDI s'apprête à acquérir Prévost

L’IDI, acteur de référence du capital investissement en France, vient de signer des accords en vue d’entrer majoritairement (c. 90%), aux côtés de l’équipe dirigeante emmenée par Marc-Henry Lussigny, au capital de Prévost Laboratory Concept, laboratoire et façonnier (CDMO) de produits cosmétiques et compléments alimentaires.



Marco de Alfaro et Arnaud Pierucci, respectivement Partner et Directeur de Participations de l’IDI, déclarent

« Nous avons été impressionnés par le dynamisme, l’implication et la qualité des équipes de Prévost avec lesquelles nous partageons les mêmes valeurs entrepreneuriales. Nous nous réjouissons de la confiance que Marc- Henry Lussigny et toute son équipe nous ont accordée. Nous sommes convaincus que le positionnement stratégique du Groupe, dont l’ADN demeure la R&D et la formulation sur-mesure, lui permettra de capter une part importante de la croissance future des jeunes marques à fort potentiel, aussi bien en organique que par croissance externe. Notre volonté est de faire rapidement de Prévost une plateforme active de consolidation de son marché. Cette opération secondaire significative est la septième annoncée par IDI depuis le début de l’année (3 nouveaux investissements, 2 build-up, 1 cession et 1 cession-réinvestissement) et s’inscrit dans la nouvelle stratégie d’accompagnement de l’IDI pour des montants d’investissement de 30 à 60 m€ ».