L’IDI promeut Jonathan Coll et Arnaud Pierucci.

L’IDI, groupe côté spécialiste du capital-investissement, annonce ce jour la promotion de Jonathan Coll en tant que Partner. Par ailleurs, Arnaud Pierucci est promu Directeur d’Investissement.



« Nous sommes ravis à travers ces promotions, de saluer le très grand professionnalisme de notre équipe d'investissement et sa capacité à faire grandir ses talents. Ainsi, Jonathan et Arnaud ont investi et participé activement aux opérations réalisées par l'IDI depuis respectivement 12 ans et 9 ans. L'IDI, en étant coté en bourse, permet ainsi à tous ses collaborateurs d'être à la fois actionnaires, co-investisseurs en direct de ses participations et membres actifs de l'équipe d'investissement. Ceci constitue un véritable alignement d'intérêts avec les managers des participations actuelles et futures. Année après année, nos collaborateurs évoluent dans leur carrière au sein de l’IDI. » déclare, Julien Bentz, Managing Partner de l’équipe d’investissement de l’IDI.