L'IDI acquiert le groupe IE, fabricant d’équipements et fournisseur de services technologiques de premier plan sur le marché des systèmes radars

Fondé en 1983, le groupe IE, composé d’Intersoft Electronics, Intersoft Services et d’Advionics, est un groupe belge spécialisé dans les systèmes radars. Entièrement verticalisé, de la fabrication de composants électroniques complexes à la conception et mise en service de systèmes radar auprès d’une clientèle diversifiée de radaristes, intégrateurs spécialisés et opérateurs, IE est aujourd’hui un groupe avec un reach international. Les technologies du groupe IE sont notamment utilisées par Eurocontrol, Raytheon, Thales et Hensoldt

Opérant notamment dans l’univers de l’ATC (Air Traffic Control), le groupe réalise 50% de son chiffre d’affaires dans le civil et 50% dans le militaire, contribuant à renforcer la fiabilité, la sécurité et la performance des systèmes de surveillance aérienne dans le monde entier.

Julien Bentz, Managing Partner de l’IDI : « Nous sommes très heureux de devenir actionnaire majoritaire du groupe IE, avec l’ambition d’accompagner la croissance de cet acteur de référence en Europe dans les systèmes radar. Cette acquisition entre parfaitement dans notre stratégie d’investissement visant à accompagner les leaders de niche dans leur développement à l’international. »