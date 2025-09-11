 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'Ibex s'envole après avoir annoncé une augmentation de plus de 18 % de son chiffre d'affaires trimestriel
information fournie par Reuters 11/09/2025 à 23:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 septembre - ** Les actions de la société d'externalisation des processus d'affaires Ibex IBEX.O ont bondi de 22,5 % à 37,30 $ après la cloche

** IBEX annonce un chiffre d'affaires de 147,1 millions de dollars pour le quatrième trimestre, en hausse de 18,2 % par rapport aux 124,5 millions de dollars de l'année précédente

** Le bénéfice par action ajusté du quatrième trimestre s'élève à 87 cents, contre 58 cents l'année dernière

** Pour l'exercice 2026, IBEX prévoit un chiffre d'affaires de l'ordre de 590 millions de dollars à 610 millions de dollars

** Les chiffres d'affaires du 1er trimestre devraient se situer entre 143 et 146 millions de dollars

** IBEX en hausse de 41,7 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture

Valeurs associées

IBEX
30,4600 USD NASDAQ +5,33%
© 2025 Thomson Reuters.

