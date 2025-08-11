L'hébergeur de Truth Social, Rumble, pèse près de 1,2 milliard de dollars pour Northern Data

L'accord donnerait à Rumble le contrôle de Taiga, riche en GPU

Tether devrait être le plus grand actionnaire de Rumble

Northern Data vendrait son activité de minage de crypto-monnaie

La plateforme vidéo Rumble RUM.O , qui héberge le Truth Social du président américain Donald Trump, envisage de renforcer ses capacités mondiales en matière de cloud d'IA en acquérant la société allemande Northern Data

NB2.DE , ont déclaré les deux entreprises.

Rumble a déclaré qu'il envisageait de faire une offre pour la société qui lui donnerait le contrôle de l'activité cloud de Northern Data, Taiga, et de sa branche de centre de données à grande échelle, Ardent, avec des plans pour intégrer les deux dans ses propres opérations.

L'unité Taiga Cloud détient un stock important de puces GPU de Nvidia, dont environ 20 480 H100 et plus de 2 000 H200, a déclaré Rumble.

"Après la conclusion de la transaction potentielle, Tether deviendrait un client important de Rumble, avec un engagement pluriannuel d'achat de GPU", a déclaré Rumble.

Dans le cadre d'une offre d'échange potentielle, Tether devrait être le plus grand détenteur d'actions ordinaires de classe A de Rumble et la majorité des droits de vote continuerait d'appartenir au PDG de Rumble, Chris Pavlovski, a déclaré Rumble.

Tether détient actuellement 48 % de Rumble, selon les données de LSEG. Il a investi 775 millions de dollars dans la plateforme vidéo en décembre de l'année dernière. Tether détient 54 % de Northern Data, selon Rumble.

Rumble envisage d'offrir 2,319 actions pour chaque action de Northern Data, ont indiqué les deux entreprises.

L'offre proposée valorise Northern Data à environ 18,3 dollars par action, selon les calculs de Reuters, et représente une décote d'environ 32 % par rapport au dernier cours de clôture de la société allemande à Francfort.

Reuters a calculé que la valeur totale potentielle de l'opération s'élevait à environ 1,17 milliard de dollars.

Dans les conditions actuelles, les actionnaires de Northern Data détiendraient environ 33,3 % des actions de Rumble.

Le lancement de l'offre serait soumis à une vérification préalable, entre autres choses.

Northern Data a déclaré lundi que son conseil d'administration évaluait l'offre potentielle de Rumble et était ouvert à d'autres discussions.

Tether a exprimé son soutien à la transaction, selon les déclarations.

Cependant, les entreprises ont déclaré qu'il n'y avait aucune certitude que les discussions aboutiraient à une offre formelle pour le groupe allemand.

Tether n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

VENTE DE MINEURS DE CRYPTO-MONNAIE

Rumble est entré en bourse en décembre 2021 via un accord SPAC. Plus tôt dans l'année, elle a déclaré que ses investisseurs comprenaient le milliardaire de la technologie Peter Thiel et Narya, une société d'investissement cofondée par JD Vance, aujourd'hui vice-président des États-Unis.

L'opération proposée impliquerait également que Northern Data vende son activité d'extraction de crypto-monnaie, Peak Mining, et utilise le produit pour rembourser une partie d'un prêt existant de Tether à Northern Data, a déclaré Rumble.

Tether a prêté 575 millions d'euros à Northern Data il y a près de deux ans pour développer ses propres activités.

Tether est la plus grande société de stablecoins au monde. Basée au Salvador , elle affirme avoir émis plus de 160 milliards de dollars de sa crypto-monnaie indexée sur le dollar.