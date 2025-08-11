L'explosion d'une usine U.S. Steel fait un mort, un disparu et 10 blessés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La mission de sauvetage est en cours, la cause de l'explosion n'est pas connue

La Clairton Coke Works est la plus grande usine de fabrication de coke des États-Unis

Nippon Steel a récemment acquis U.S. Steel pour 14,9 milliards de dollars

(Ajout de détails, de citations et de commentaires) par Rich McKay et Julia Harte

De multiples explosions dans une usine U.S. Steel près de Pittsburgh ont tué au moins une personne et en ont blessé dix autres, ont annoncé les autorités lundi, et les équipes de secours cherchaient dans les décombres un employé porté disparu.

Les explosions à la Clairton Coke Works - qui fait partie d'un complexe industriel tentaculaire le long de la rivière Monongahela - ont eu lieu peu avant 11 heures HAE (1500 GMT). Les pompiers ont lutté contre les flammes et l'épaisse fumée qui s'échappait de l'usine, qui appartient à U.S. Steel, une filiale de Nippon Steel 5401.T .

Dans un premier temps, deux personnes ont été portées disparues. L'une d'entre elles a été retrouvée et transportée dans un hôpital local, a déclaré le commissaire adjoint de la police du comté d'Allegheny, Victor Joseph, lors d'une réunion d'information tenue dans l'après-midi. L'autre personne est toujours portée disparue.

On ne sait pas encore quelle pourrait être la cause de l'explosion.

"Il s'agit toujours d'une mission de sauvetage", a déclaré Victor Joseph, ajoutant que l'enquête sur l'explosion serait "une enquête technique qui prendrait du temps"

David Burritt, président-directeur général de U.S. Steel, a déclaré dans un communiqué que l'entreprise travaillait avec les autorités locales pour découvrir la cause de l'explosion.

Les autorités pensent connaître l'emplacement général de l'employé disparu, mais n'en sont pas tout à fait sûres, a déclaré Scott Buckiso, vice-président exécutif et directeur de la production de U.S. Steel, lors de la réunion d'information de lundi.

Le gouverneur de Pennsylvanie , Josh Shapiro, a indiqué sur le site X qu'il y avait eu plusieurs explosions dans l'usine et que son administration était en contact avec les autorités locales.

"La scène est toujours active et les personnes se trouvant à proximité doivent suivre les instructions des autorités locales", a-t-il écrit.

La gravité des blessures n'est pas connue, mais les médias indiquent que plusieurs personnes ont été transportées dans des unités de traitement des brûlures à l'hôpital.

Le maire de Clairton, Rich Lattanzi, a déclaré que c'était une journée horrible pour la ville, située à environ 20 miles (32 km) au sud de Pittsburgh, connue depuis longtemps comme la ville de l'acier des États-Unis.

U.S. Steel produit de l'acier dans la région depuis la fin du XIXe siècle, mais au cours des dernières décennies, l'industrie a connu un déclin qui a entraîné des fermetures d'usines et des restructurations.

En juin, Nippon Steel, le plus grand sidérurgiste japonais, a conclu l'acquisition de U.S. Steel pour un montant de 14,9 milliards de dollars, après avoir lutté pendant 18 mois pour obtenir l'approbation du gouvernement américain pour l'opération, qui a fait l'objet d'un examen minutieux pour des raisons de sécurité nationale.

Bien que les appareils de mesure de la qualité de l'air n'aient pas détecté d'augmentation dangereuse du dioxyde de soufre après les explosions de lundi, il a été conseillé aux habitants situés dans un rayon d'un kilomètre autour de l'usine de rester à l'intérieur, de fermer les fenêtres et les portes, de régler les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation sur la recirculation et d'éviter les activités qui attirent l'air extérieur, a déclaré Sara Innamorato, membre de l'exécutif du comté d'Allegheny, lors de la réunion d'information.

La Clairton Coke Works est la plus grande usine de fabrication de coke des États-Unis , employant environ 1 300 personnes. Elle exploite 10 batteries de fours à coke, qui produisent environ 4,3 millions de tonnes de coke par an.

Le coke est produit en chauffant le charbon à haute température. Il est utilisé dans les hauts fourneaux dans le cadre du processus de fabrication de l'acier.