L'excédent commercial de l'Allemagne se tasse en septembre
information fournie par Zonebourse 07/11/2025 à 09:25
L'office fédéral de statistiques, qui publie ces chiffres, précise que les exportations allemandes ne se sont accrues que de 1,4% d'un mois sur l'autre, à 131,1 MdsEUR, alors que les importations ont grimpé de 3,1% à 115,9 MdsEUR.
