L'excédent commercial de l'Allemagne se tasse en septembre
information fournie par Zonebourse 07/11/2025 à 09:25

L'excédent commercial de l'Allemagne s'est établi à 15,3 milliards d'euros pour septembre, en contraction donc par rapport à celui de 16,9 MdsEUR du mois précédent (révisé d'une estimation initiale qui était de 17,2 MdsEUR).

L'office fédéral de statistiques, qui publie ces chiffres, précise que les exportations allemandes ne se sont accrues que de 1,4% d'un mois sur l'autre, à 131,1 MdsEUR, alors que les importations ont grimpé de 3,1% à 115,9 MdsEUR.

