L'exacerbation du risque politique pèse sur le CAC 40

(AOF) - Le CAC 40 recule et sous-performe nettement les autres indices européens. La Bourse de Paris est victime de la dégradation de la situation politique en France. Le nouveau gouvernement apparaît mort né : Bruno Retailleau, reconduit en tant que ministre de l'Intérieur dans le gouvernement de Sébastien Lecornu, a critiqué hier soir la composition de la nouvelle équipe moins de deux heures après son annonce. Dans ce contexte de risque politique exacerbé, le CAC 40 perd 0,78%, à 8018,25 points, tandis que le rendement du 10 ans français augmente de 6,2 points de base à 3,577 %.

Le spread franco-allemand – une mesure du risque politique – progresse à 84,1 points de base. L'écart était d'environ 50 points de base avant que le président Macron ne provoque l'instabilité en annonçant les élections surprises qui ont eu lieu en juin/juillet 2024.

Cet écartement du spread pèse sur les valeurs bancaires, qui affichent les plus fortes baisses de l'indice CAC 40, Société Générale en tête. Les autres valeurs sensibles au risque politique sont aussi logiquement sous pression : Bouygues, Vinci...

Ce début de séance est également marqué par l'avertissement de Seb, dont l'action chute de près de 20%.

Sur le marché des changes, l'euro est aussi sous pression en raison de la situation française.