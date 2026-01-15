L'ex-PDG poursuivi par l'État de New York pour délit d'initié lié à la contamination du vaccin COVID

Robert Kramer aurait récolté un profit illégal de 10,1 millions de dollars

Emergent condamné à une amende de 900 000 dollars et durcit sa politique en matière de délits d'initiés

La FDA a interrompu la production de vaccins en raison d'une contamination

L'avocat de Robert Kramer qualifie les poursuites "sans fondement" d'"abus"

(Ajout des commentaires de l'avocat du défendeur, paragraphe 5; ajout du paragraphe 3) par Jonathan Stempel

Un ancien directeur général d'Emergent BioSolutions EBS.N a été accusé jeudi de délit d'initié par le procureur général de New York, Letitia James, pour avoir prétendument vendu des actions du fabricant de médicaments à façon alors qu'il était au courant des problèmes de contamination dans une usine de Baltimore qui fabriquait les vaccins COVID-19.

Robert Kramer a été accusé dans le procès civil d'avoir violé la loi Martin, une puissante loi sur les valeurs mobilières de l'État, en générant 10,12 millions de dollars de profits illégaux dans le cadre d'un plan de transactions d'actions dit 10b5-1 qu'il a mis en place peu après avoir appris en octobre 2020 que des lots de vaccins AstraZeneca AZN.L étaient contaminés dans l'usine d'Emergent.

Les ventes ont pris fin peu de temps avant que le cours de l'action d'Emergent ne commence à baisser à mesure que les inquiétudes grandissaient au sujet de l'usine, où la production de vaccins a été interrompue en avril 2021 en raison de la contamination.

Emergent, dont le siège se trouve à Gaithersburg, dans le Maryland, a accepté de payer une amende civile de 900 000 dollars pour avoir approuvé le plan de transaction de Kramer, et renforcera sa politique en matière de délits d'initiés.

"Le procès intenté à Robert Kramer est sans fondement et excessif", a déclaré son avocat Kirby Behre dans un courriel. "Robert Kramer a suivi les procédures de l'entreprise et les règles fédérales concernant les plans 10b5-1, (et) est persuadé que les faits montreront que ce procès n'aurait jamais dû être intenté."

Emergent a déclaré avoir "pris des mesures importantes pour améliorer la transparence et l'intégrité" dans l'ensemble de ses activités.

Nommés d'après une règle de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, les plans 10b5-1 permettent aux initiés des sociétés cotées en bourse de vendre des actions à des moments prédéterminés afin de se prémunir contre les accusations selon lesquelles leurs ventes pourraient coïncider avec des nouvelles négatives concernant la société.

Selon Letitia James, les ventes de Kramer ont pris fin le 8 février 2021, peu avant que les analystes ne remettent publiquement en question la lenteur de la production de vaccins de l'usine de Baltimore.

Le vaccin COVID-19 de Johnson & Johnson JNJ.N était également produit à l'usine, et la Food and Drug Administration américaine a arrêté la production le 16 avril 2021, après avoir appris que le vaccin avait été contaminé par des ingrédients provenant du vaccin d'AstraZeneca.

Emergent a finalement détruit des dizaines de millions de doses de vaccin.

"Les dirigeants d'entreprise qui utilisent des informations privilégiées pour négocier illégalement des actions de leur société et réaliser des bénéfices trahissent la confiance du public", a déclaré Letitia James dans un communiqué. "Les actions de Robert Kramer étaient illégales et contraires à l'éthique."

Robert Kramer a pris sa retraite d'Emergent en juin 2023.

Letitia James a déposé sa plainte auprès d'un tribunal de l'État de New York, à Manhattan. Le cours de l'action d'Emergent a chuté d'environ 90 % depuis que Robert Kramer a procédé à la vente de ses actions.